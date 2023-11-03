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英国将投资3亿英镑使AI超算能力增强30倍以上

2023年11月03日15:47 | 来源：新华网
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　　新华社英国布莱奇利园11月2日电（记者郭爽 许凤）英国政府2日宣布，将对人工智能（AI）研究资源的投资增至3亿英镑（约合3.66亿美元），以使英国超级计算能力提高30倍以上。

　　英国科学、创新和技术大臣米歇尔·唐兰2日在英国布莱奇利园举办的人工智能安全峰会上宣布，将在英国建造并连接两台新的超级计算机，使研究人员未来访问资源时所借助的英国公共人工智能计算设施计算能力提升30倍以上。

　　这两台超级计算机连接后将于2024年夏季开始运行。研究人员可使用这些机器分析先进的人工智能模型，以测试安全特性，并推动药物发现和清洁能源方面的研究突破。

　　其中，英国9月宣布在英格兰西部城市布里斯托尔建造的计算机“Isambard-AI”将获得2.25亿英镑（约合2.74亿美元）支持。由惠普企业（HPE）建造的这一超级计算机配备了5000个英伟达人工智能芯片，运行速度将比英国目前最快的机器快10倍，将提供超过每秒200千万亿次浮点运算的运算能力，有望成为欧洲最强大的超级计算机之一。

　　根据英国政府的最新宣布，“Isambard-AI”将与一台名为“Dawn”的超级计算机相连接。“Dawn”将在剑桥建造，由美国戴尔公司与英国中小企业StackHPC合作交付，由1000多个英特尔芯片提供动力，这些芯片使用水冷来降低功耗。研究人员期待“Dawn”在聚变能源、医疗保健和气候建模方面取得突破。

　　此外，英国首相苏纳克2日宣布，正式成立首个人工智能安全研究所。

(责编：曹欣悦、崔译戈)

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