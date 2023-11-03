新华社日内瓦11月3日电（记者王其冰）世界气象组织2日发布的一份年度报告显示，极端高温对健康的影响被低估。该组织呼吁各国加强卫生健康保护，提升气候信息和服务。

世界气象组织与世界卫生组织当天在日内瓦举行联合记者会，就2023年气候服务状况年度报告进行说明。

报告指出，在所有极端天气中，极端高温造成的死亡率最高，与高温相关的死亡率可能比目前记录的高出30倍。而许多受影响的国家并没有提供有效的高温预警服务。2000年至2019年间，估计全球每年因高温死亡的人数约为48.9万人，其中亚洲约占45%，欧洲约占36%。据估计，2022年夏季的极端高温天气导致35个欧洲国家约6万人“超额死亡”。

“今年几乎全球都经历了热浪。2023年厄尔尼诺现象大大增加了破纪录高温的可能性，在陆地和海洋引发更多极端高温，挑战更加严峻。”在线出席会议的世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯说。

报告还指出，热浪进一步加剧空气污染。此外，气候变化引发的极端干旱等问题也加剧了粮食不安全的风险以及多种对气候敏感的传染病的传播，如登革热和疟疾等病媒传播疾病以及由食物和水传播的疾病。

世界气象组织从2019年起发布气候服务状况年度报告。今年的年度报告重点关注健康问题，强调需要定制和提升气候信息与服务，以支持卫生部门应对极端天气及其造成的空气污染、不断变化的疾病传染模式等问题。

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