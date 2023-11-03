人民网迪拜11月3日电 （管克江、张清、李继红）干净整洁的街道，鳞次栉比的阿拉伯建筑风格屋舍和商铺，穿梭往来的摩托车——这里是伊拉克瓦西特省苏维拉市。谁能想到，十年前这里完全是另外一副模样：由于缺乏配套基础设施，居民家里的污水直接排到大街上，夏天臭气弥漫、蚊蝇乱飞；雨季时，街道积水无处排放，常倒灌到居民家里……2023年6月，随着中国能建葛洲坝集团承建的苏维拉污水处理项目正式投产，这种场景成为历史。

苏维拉污水处理项目主要由长347.9千米的管网工程、7座提升泵站，以及一座3万立方米的污水处理厂组成。项目于2012年开工，期间由于安全形势恶化等原因一度陷入停滞。中方建设者克服多重困难，最终于2022年6月实现初步移交，并进入一年的维护期。

苏维拉污水处理厂里，整套污水处理系统在工作人员的监控下保持自动化运行。项目驻地工程师米萨克正带队验收二期土建工程仓位。原来，鉴于项目的成功推进，2023年3月，伊拉克市政部和瓦西特省政府决定对苏维拉污水处理项目进行二期扩建，并仍由中企承建。

苏维拉污水处理项目一景。中国能建葛洲坝集团供图

苏维拉当地居民法鲁克已经在项目工作了十年。通过不断努力，他已经从一名普通司机成长为项目负责人助理。他说，在当地安全形势恶化之际，很多国际公司离开了伊拉克或终止履行合同，但中企选择了坚守。“项目成功移交，不仅解决了城市发展的基础设施问题，而且提供了大量的就业岗位，让众多当地民众受益。”

伊拉克瓦西特省长穆罕默德·贾迈勒·马亚希曾多次前往项目考察。他表示：“项目解决了苏维拉多年来的排水困难问题，给当地民众带来巨大福祉。”

苏维拉市长米萨克·侯赛因介绍，苏维拉市在20年前就制定了一份整体发展规划，但由于排水问题没有解决，城市建设无法有序推进。中企项目不仅完善了当地的污水处理系统，也为苏维拉市推进建设农业机械交易商业园、小麦和椰枣深加工储存工业园等设施打下基础。“苏维拉人民都记着你们！”米萨克·侯赛因说。

走在苏维拉市街道上，商超老板黑德见到中国朋友热情地打招呼。他说，自从污水管网工程完成后，当地市容大变样，“我把自家翻新了，还盖了一个超市。环境改善了，我们的生活会越来越好。”

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