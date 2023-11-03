人民网记者 唐嘉艺 吴思萱

乌拉圭春日的午后，我们应邀来到乌中文化交流中心主任艾丽西亚·奥夫雷贡的家里。

院门打开，奥夫雷贡和丈夫马里奥·帕佐斯迎上来，热情地和我们拥抱，用中文和我们问好。

乌中文化交流中心主任艾丽西亚·奥夫雷贡家中充满了各类中国元素。人民网记者 张若涵摄

走进老夫妻的家里，随处可见的中国元素让记者一行看花了眼。屋顶悬挂着六角宫灯，桌上摆放着粉彩花鸟花瓶、青花瓷盖碗茶杯，墙上装饰着迷你木质屏风、兵马俑小摆件……

“坦诚地说，中国的一切我都喜欢，所以我会去看中国的书，了解中国的艺术、文学、社会进程等等。我发现做这些事情让我很开心，非常有启发性。”奥夫雷贡一边向记者展示着家中的藏品，一边说着对中国的热爱。

丈夫帕佐斯1968年就去过中国，近十年两人也多次前往中国，走访过珠海、桂林、昆明、丽江、大理、重庆、成都、西安、洛阳、南京、上海、苏州、北京等众多城市。几十年来，中国的巨大变化也给他们留下了深刻印象。

“1988年乌拉圭与中华人民共和国建立了外交关系，随着双方交流的增多、经济贸易的发展，乌拉圭企业家们看到了中国的巨大潜力，乌拉圭民众一开始被中国的风水、武术所吸引，逐渐对中国的文化和语言产生了普遍的兴趣。”说到此，奥夫雷贡带记者看起了家中的“中国小书库”——满满都是中国作品的西语译本，“我们家有各种主题的书籍，从中国美食到汉语教材、小说等等。”

艾丽西亚·奥夫雷贡（左）和马里奥·帕佐斯向记者展示家中收藏的西班牙语版《红楼梦》。人民网记者 张若涵摄

相比之下，丈夫帕佐斯对中国文学非常热爱，《红楼梦》是他最喜欢的书籍之一，鲁迅是他很喜欢的中国作家，“我很喜欢鲁迅的作品，比如《狂人日记》《阿Q正传》《喝茶》等等，都很好看。”

热爱中国文化，传播中国文化。老两口所在的乌中文化交流中心是一个致力于在乌拉圭推广中国文化的非政府非盈利机构，成立于2005年，创始人为已故乌友人罗维塔。奥夫雷贡是乌拉圭-中国文化交流中心现任主任，帕佐斯任秘书。把兴趣变成工作，多年来夫妻俩初心不改，热情不减。

艾丽西亚·奥夫雷贡（左）和马里奥·帕佐斯接受人民网专访。人民网记者 张若涵摄

“近十年来，我们中心开展了很多工作，比如组织文化团体交流访问；与汉办携手推动乌拉圭的汉语教学；开展春节庆祝活动，吸引数千名乌拉圭当地民众参与；在乌拉圭不同地区推出中国艺术和手工艺品展览；举办“风筝节”让中国风筝走进不同小学师生的心中等等。”回顾十年来的工作，奥夫雷贡如数家珍，“概括来说，我们做的就是传播中国文化、帮助乌拉圭民众理解中国文化。”

谈起两国的交流，老两口认为，学生交流是推动文化关系发展的重要方面，科学、能源、机器人学、计算机科学等不同领域的交流对话和项目实习非常重要。他们希望，未来能为双方在文化教育领域的交流学习作出更多贡献，让越来越多的青年人参与到乌中文化交流之中，延续和发展两国的友好往来。（采访：人民网记者 韦衍行；翻译：人民网记者 吴思萱；拍摄、剪辑：人民网记者 张若涵）

(责编：王禹蘅、常红)