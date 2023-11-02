新华社北京11月2日电 综合新华社驻外记者报道：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室2日凌晨发表声明说，以色列军队在10月31日至11月1日的不到24小时内，两次对加沙地带北部的杰巴利耶难民营实施空袭，已造成至少195人死亡、770余人受伤，另有120人下落不明。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门11月1日发表声明说，自10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列国防军在加沙地带的行动已造成8796人死亡。另据以色列媒体报道，以方已有1400余人死亡。截至目前，此轮巴以冲突已造成双方超过1万人死亡。

联合国发言人11月1日说，秘书长古特雷斯对以色列空袭杰巴利耶难民营、造成包括大量妇女、儿童在内巴勒斯坦人死亡表示“震惊”。同时，古特雷斯对任何杀害平民的行为进行“最强烈的谴责”。

以色列国防军11月1日晚发表声明说，在当天对加沙地带的一次空袭中，一名负责指挥加沙地带所有哈马斯反坦克导弹部队的指挥官被以军打死。

以色列国防部长加兰特11月1日在新闻发布会上表示，哈马斯正遭受严重打击。以军已摧毁数千个目标，打死数千名巴勒斯坦武装人员。他强调，以军不会停止行动，直至消灭所有巴武装人员。

土耳其外长菲丹11月1日在安卡拉会见到访的伊朗外长阿卜杜拉希扬。菲丹说，如果有关各方能达成结束巴以冲突的协议，土耳其愿作为冲突一方的担保国并履行相应责任。阿卜杜拉希扬说，在卡塔尔、土耳其等国的支持下，伊朗提出了一项方案。“我们希望举行伊斯兰国家领导人会议，希望看到人道主义援助物资尽快抵达加沙”。

法国外交部10月31日晚发表声明，紧急呼吁加沙地带实现人道主义停火，以便人道主义援助能够持续、迅速、安全和畅通无阻地进入该地区。（参与记者：柳伟建、王卓伦、熊思浩、唐霁）

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