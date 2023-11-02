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美“露西”号探测器飞越首颗小行星

2023年11月02日13:26 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶11月1日电（记者谭晶晶）据美国航天局介绍，美国“露西”号探测器1日飞越小行星“丁基内什”，这是其任务期将飞越的10颗小行星中的第一颗。此次飞越旨在测试“露西”号的追踪系统，为其未来探索木星特洛伊小行星群做准备。

　　据介绍，“丁基内什”直径不到1公里，位于火星和木星之间的小行星带，围绕太阳运行，是“露西”号前往特洛伊小行星群途中最适合测试科学仪器的小行星。自9月3日起，“露西”号一直在追踪“丁基内什”。任务团队说，“露西”号于美国东部时间1日12时54分（北京时间2日0时54分）以每小时约1.6万公里的速度从距离小行星表面约430公里处飞越。

　　美航天局表示，“露西”号在飞越“丁基内什”后已向地球发回讯息，目前“露西”号运行状况良好。任务团队已向其发出指令，传输其飞越小行星期间收集的数据。这些数据需要约一周的时间传输回地球。

　　“露西”号探测器于2021年10月发射升空，执行首次造访木星特洛伊小行星群的探测任务。该小行星群是与木星共用轨道、一起绕太阳运行的一大群古老小行星。

　　美国航天局表示，木星特洛伊小行星群是由岩石颗粒和冰组成的集群，它们在太阳系形成时没有结合成行星，是那个时期留下的保存最完好的物质证据之一，因此是了解太阳系演化史的关键。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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