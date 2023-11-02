人民网河内11月1日电 （记者杨晔）“同唱一首歌”中国—东盟（越南）青年影视歌会11月1日在越南河内大学举行，来自中越两国嘉宾与青年学子约400余人参加。

越南新活力民族乐团的艺术家在进行演奏。人民网记者 杨晔摄

中国驻越南大使馆文化参赞彭世团在致辞时表示，作为一种语言，音乐有着跨越民族、国家的特性。不管这首乐曲来自哪个民族，哪个地方，优美的音乐歌曲总是为人们所喜爱。中国与越南同属亚洲国家，历史上我们就通过丝绸之路，引进学习创新了各种各样的民族音乐。大家喜爱的传统乐器如二胡、扬琴、琵琶等都来自中亚。共建“一带一路”倡议强调“五通”，其中民心相通是基础，也是目标。今天大家在这里同唱一首歌，就是通过音乐这种古老的语言，来进行心与心的沟通，达到心与心的联通。

彭世团说，中越两国人民有着许多共同的人文价值理念，都把音乐放在生活中很高的位置，礼乐被看作是国家的规范。今天就让我们用抒情与浪漫，一起来唱响同一首歌。歌颂友谊、歌颂爱情，歌颂生活。

越南河内大学副校长阮进勇在致辞中表示，越中两国山水相连，文化相通，有着“同志加兄弟”的深厚情谊。今天，越中青年通过交流两国的影视歌曲，了解学习彼此的优秀艺术文化，这将有助于越中青年们的友好交往，加深两国人民的相互了解，为中国与东盟国家各民族文明的共同进步做出积极贡献。

在影视歌会上，来自中越两国的大学生与越南国家歌舞剧院、越南新活力民族乐团的艺术家们为观众带来了《梁祝》《大鱼》《妈妈的梦想》《我家在云山》《后来》《海阔天空》《双面燕洵》《小河淌水》《男儿当自强》等精彩节目。文艺演出开始前，在越南河内大学还举行了中国画、书法、中华美食、汉服、剪纸等中国文化体验活动。中越两国青年朋友共聚一堂，在活动中增进友谊，感受文化之美。

此次活动由中国广西壮族自治区广播电视局、越南河内大学、中国广西广播电视台主办。

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