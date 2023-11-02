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日本央行货币政策调整或难扭转日元跌势

2023年11月02日13:21 | 来源：新华网
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　　新华社东京11月2日电（记者欧阳迪娜 钟雅）日本央行在日前召开的货币政策会议上决定，将长期利率控制目标上限从0.5%调整为1%，并允许事实上一定程度超过1%。不过，市场分析人士认为，日本央行此举可能难以扭转日元跌势。

　　自美国联邦储备委员会激进加息以来，日本央行维持超宽松货币政策，日美利差持续扩大，日元对美元大幅贬值。自去年年底开始，为应对日元贬值压力，日本央行逐步放宽长期利率控制目标，将其上限由0.25%逐步扩大至1%。

　　日本央行行长植田和男在会后的新闻发布会上表示，在不确定性极高的情况下，提高货币政策的灵活性是适当的办法。

　　日本央行还宣布，将继续把短期利率维持在负0.1%的水平。植田和男强调，将继续实施超宽松货币政策，因为尽管现阶段日本核心消费价格指数涨幅高于央行设定的2%目标，但其可持续性目前还不确定。

　　在近期日本央行货币政策调整的背景下，长期利率快速上升。作为债券市场长期利率指标的日本新发10年期国债收益率10月31日一度升至0.955%。

　　但从日元汇率走势来看，10月31日纽约汇市尾市时，1美元兑换151.59日元，高于前一交易日的1比149.00，日元抛售势头增强。

　　分析人士认为，日元贬值的根本原因在于日美利差，目前日元贬值“符合基本面”。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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