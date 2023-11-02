人民网北京11月2日电 （记者赵益普）由中国社会科学院与柬埔寨皇家科学院共同主办的第三届中柬智库高端论坛11月1日在北京举行。此次论坛以“携手深化新时代中柬命运共同体”为主题，共有来自国内外数十家主管部门、研究机构和高校的近百名专家学者参会，其中，来自柬埔寨、泰国、文莱、马来西亚、印度尼西亚等国的40位外方代表出席会议。

图为论坛现场。人民网记者 赵益普摄

中国社会科学院院长高翔在开幕致辞中表示，柬埔寨是最早响应、参与和践行共建“一带一路”倡议的国家之一。近年来，中柬双边合作不断取得新成果，为两国人民带来了实实在在的福祉，并成为高质量共建“一带一路”的典范。此次论坛将为推动中柬高质量共建“一带一路”和中柬全面战略合作伙伴关系行稳致远贡献更多智慧和力量。

柬埔寨王家研究院院长宋杜在致辞中表示，此次论坛将进一步加深柬中两国之间的认识和了解，进一步巩固柬中传统友谊，深化长期互利合作，同时对推动两国在政治、经济、社会特别是人文等领域的合作有着深刻意义。柬方将继续积极参与共建“一带一路”，并期待同中国在农业、旅游业和水力资源等领域深化合作。

柬埔寨外交国际合作部国务秘书温江在论坛上表示，柬埔寨始终坚持和平共处、独立自主和中立的外交原则，并致力于在此基础上与世界友好国家一道推进区域一体化和全球化。共建“一带一路”倡议是极具包容性的倡议，不仅有利于柬埔寨人力资源开发、基础设施建设、电子商务、数字贸易、物流与供应链等多方面发展，还推动了参与各国构建互利共赢、平等相待的伙伴关系。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长李向阳认为，中国-中南半岛经济走廊是共建“一带一路”框架下中国与柬埔寨合作的重要载体。深化经济走廊建设，既需要实施内容从交通互联向构建区域供应链价值链扩展，也需要实施主体由政府主导向更多市场参与转变，还需推进机制化建设。深化经济走廊建设不仅将充分发挥参与各方的既有比较优势，还将为欠发达国家创造新的比较优势。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，今年是柬中建交65周年，也是柬中友好年。今年2月，柬中达成“钻石六边”合作架构，开启了高质量、高水平、高标准的柬中合作新时代。本届论坛的举办恰逢其时，将为加强和发展两国政治、经济和社会文化合作，以及民间交往做出积极贡献。

图为论坛现场。人民网记者 赵益普摄

论坛上，与会学者还围绕“共建中柬命运共同体的成就”“‘钻石六边’合作架构与新时代中柬命运共同体”“地区合作与新时代中柬命运共同体”等议题进行了探讨交流，并对未来携手深化新时代中柬命运共同体的实现路径进行展望。此次论坛由中国社会科学院国家高端智库理事会秘书处、中国社会科学院亚太与全球战略研究院、柬埔寨王家研究院国际关系研究所具体承办。

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