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第五届迪拜中国电影周在迪拜开幕

2023年11月02日09:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜11月1日电 （记者任皓宇）10月31日，第五届迪拜中国电影周在迪拜开幕，200余名中阿各界人士参加了开幕式活动。

第五届迪拜中国电影周开幕式现场。人民网记者任皓宇摄

第五届迪拜中国电影周开幕式现场。人民网记者 任皓宇摄

中国驻迪拜总领事李旭航表示，从2018年首届中国电影周起，已有50余部优秀中国电影陆续登陆迪拜院线。希望本次展映的中国影片，能为阿拉伯朋友带来独特视听享受，拉进彼此心与心的距离，为构建中阿命运共同体注入新能量。

中国驻迪拜总领事李旭航致辞。中国驻迪拜总领馆供图

中国驻迪拜总领事李旭航致辞。中国驻迪拜总领馆供图

中国国家电影局副局长陆亮表示，期待以第五届迪拜中国电影周为新的起点，不断深化中阿电影全方面交流合作，搭建起两国人民沟通往来的文化桥梁，为中阿两国友好交往、携手共建“一带一路”奠定更加坚固的文化基石。

中国国家电影局副局长陆亮致辞。中国驻迪拜总领馆供图

中国国家电影局副局长陆亮致辞。中国驻迪拜总领馆供图

第五届迪拜中国电影周由中国国家电影局、中国驻迪拜总领馆主办，中国电影资料馆、迪拜优创文旅承办。从10月31日至11月6日，电影周将放映《流浪地球2》《我爱你！》《消失的她》《长安三万里》《封神第一部：朝歌风云》《热烈》6部中国电影。

(责编：王禹蘅、常红)

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