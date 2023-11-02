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河南大哥凭“中式英语”出圈：与非洲兄弟结下深厚情谊

2023年11月02日09:10 | 来源：新华社
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“Before this meeting 啊，everybody, please turn off your phones，啊……”近日，“‘80后’河南大哥在非洲开会”的视频走红网络。视频中，一名中国经理“中式口音”的英语，流畅自如的表达，严肃认真的表情，让不少网友不禁调侃：一开口有“内味儿了”!

视频主人公叫胡振兴，来自河南许昌，在西非国家加纳一家中资企业工作已近10年，从最初的一名基层管理人员成长为工厂总经理。面对突如其来的“走红”，胡振兴感到有些意外。他说：“我感觉自己就是普普通通的一个人，只是把该做的事情和工作一样不落地做好，视频就是业务之外的爱好。”

2023年10月24日，在加纳特马市，胡振兴接受新华社采访。（新华社发/赛特摄）

2023年10月24日，在加纳特马市，胡振兴接受新华社采访。（新华社发/赛特摄）

胡振兴说：“在非洲工作，沟通非常重要，管理的关键就是沟通。如果克服不了语言关的话，我们每天安排工作和布置任务非常麻烦。”

胡振兴告诉记者，初到加纳时，他只会“Hello ”“How are you ?”等几句简单的英语，与当地员工沟通存在很大困难。于是，他痛定思痛，工作之余开始自学国际音标和《新概念英语》等教材，把工作生活中学到的英语单词记在本上，不断背记和巩固，直到完全掌握。

胡振兴学习英语所用的资料。（图片由受访者提供）

胡振兴学习英语所用的资料。（图片由受访者提供）

学习英语的过程中，胡振兴得到许多非洲员工的鼓励和帮助，彼此间结下了兄弟般的情谊。“我们车间里的工人不断地在帮助我，有时候他们说的单词我不明白，他们还会帮我写下来，可以说，我们之间的语言障碍越来越小。”胡振兴说。

开会视频受到国内网友关注后，令胡振兴感到欣慰的是，网友们并没有嘲笑他的口音，更多的是被他的自信和励志故事打动。一些网友从他的英语学习经历中找到共鸣，留言说：“语言最重要的功能就是交流，他让我更加坚定了学习英语的信心。”

胡振兴说，过去十年，有许多中国人到非洲工作。他们通过学习英语或当地语言逐渐破除交流障碍，与非洲兄弟结下深厚情谊。工厂里也有不少非洲员工会上网学习中文，每天把“你好”和“谢谢”挂在嘴边。他感慨道：“说中非民心相通，完全没问题。”

监制：闫珺岩

记者：许正

剪辑：沈浩洋

编辑：陈立希 王鑫方 鲁豫 王沛 淡然

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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