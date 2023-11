“Before this meeting 啊,everybody, please turn off your phones,啊……”近日,“‘80后’河南大哥在非洲开会”的视频走红网络。视频中,一名中国经理“中式口音”的英语,流畅自如的表达,严肃认真的表情,让不少网友不禁调侃:一开口有“内味儿了”!

视频主人公叫胡振兴,来自河南许昌,在西非国家加纳一家中资企业工作已近10年,从最初的一名基层管理人员成长为工厂总经理。面对突如其来的“走红”,胡振兴感到有些意外。他说:“我感觉自己就是普普通通的一个人,只是把该做的事情和工作一样不落地做好,视频就是业务之外的爱好。”

2023年10月24日,在加纳特马市,胡振兴接受新华社采访。(新华社发/赛特摄)

胡振兴说:“在非洲工作,沟通非常重要,管理的关键就是沟通。如果克服不了语言关的话,我们每天安排工作和布置任务非常麻烦。”

胡振兴告诉记者,初到加纳时,他只会“Hello ”“How are you ?”等几句简单的英语,与当地员工沟通存在很大困难。于是,他痛定思痛,工作之余开始自学国际音标和《新概念英语》等教材,把工作生活中学到的英语单词记在本上,不断背记和巩固,直到完全掌握。

胡振兴学习英语所用的资料。(图片由受访者提供)

学习英语的过程中,胡振兴得到许多非洲员工的鼓励和帮助,彼此间结下了兄弟般的情谊。“我们车间里的工人不断地在帮助我,有时候他们说的单词我不明白,他们还会帮我写下来,可以说,我们之间的语言障碍越来越小。”胡振兴说。

开会视频受到国内网友关注后,令胡振兴感到欣慰的是,网友们并没有嘲笑他的口音,更多的是被他的自信和励志故事打动。一些网友从他的英语学习经历中找到共鸣,留言说:“语言最重要的功能就是交流,他让我更加坚定了学习英语的信心。”

胡振兴说,过去十年,有许多中国人到非洲工作。他们通过学习英语或当地语言逐渐破除交流障碍,与非洲兄弟结下深厚情谊。工厂里也有不少非洲员工会上网学习中文,每天把“你好”和“谢谢”挂在嘴边。他感慨道:“说中非民心相通,完全没问题。”

