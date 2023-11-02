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浙江海外联谊会代表团在巴西里约出席经贸合作推介活动

2023年11月02日08:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢10月31日电 （记者陈海琪）当地时间10月31日，浙江海外联谊会常务副会长徐旭率团访问巴西里约热内卢期间出席浙江-巴西经贸合作推介会，并与里约浙籍侨领侨商举行座谈。中国驻里约代总领事王尉育出席活动。

徐旭对巴西侨胞在促进中巴合作交流、建设和谐侨社，尤其是聚力浙江高质量发展方面发挥的独特作用表示感谢，希望广大旅巴浙江籍侨胞在浙江奋进中国式现代化新征程中勇当先行者、谱写新篇章。要充分发挥在资金、技术、管理、人脉等方面优势，推动实施“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”，助推更多“浙江制造”“浙江品牌”走出去；发挥桥梁纽带作用，帮助招引更多的海外资本、高端人才、先进技术、一流团队加盟浙江、创业创新于浙江，共同开辟事业新天地。

浙江海外联谊会常务副会长徐旭（中）和与会侨领侨商座谈。人民网记者 陈海琪摄

浙江海外联谊会常务副会长徐旭（中）和与会侨领侨商座谈。人民网记者 陈海琪摄

王尉育代表中国驻里约总领馆欢迎徐旭一行到访巴西里约，表示代表团的来访体现了浙江省委、省政府对海外浙江籍侨胞的重视和关心，展现了浙江省统筹、利用国内国际两个市场、两种资源，做好改革开放这篇大文章，服务高质量发展的政治站位和远见卓识。他还对里约浙江籍侨胞一直以来对中国驻里约总领馆工作的支持表示感谢，对他们在促进中巴经贸往来和人文交流方面作出的积极贡献予以肯定。

中国驻里约代总领事王尉育（中）在活动中致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约代总领事王尉育（中）在活动中致辞。人民网记者 陈海琪摄

在推介会上，巴西华人文化交流协会执行主席季春苗致欢迎词，随后巴西里约中国和平统一促进会永久荣誉会长詹慧华、巴西中国和平统一促进会会长王俊晓、巴西中国浙江商会会长郑侠茂、巴西华人文化交流协会荣誉主席尹霄敏分别介绍了各自侨团工作开展情况，表示希望继续深化与浙江省的友好合作，一起讲好中国故事。

与会嘉宾合影。人民网记者 陈海琪摄

与会嘉宾合影。人民网记者 陈海琪摄

(责编：王禹蘅、常红)

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