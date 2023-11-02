人民网迪拜11月2日电 （记者管克江、任皓宇）由迪拜商会主办的首届迪拜商业论坛1日在迪拜开幕。迪拜商会主席阿卜杜勒-阿齐兹·古赖尔表示，今年初，迪拜副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德提出迪拜经济议程“D33”，目标是到2033年将迪拜建成全球三大旅游和商业目的地城市之一。迪拜商业论坛将成为落实“D33”议程、共商合作的平台。

迪拜商会主席阿卜杜勒-阿齐兹·古赖尔致辞。迪拜商会供图

阿联酋经济部长阿卜杜拉在开幕式主旨演讲中表示，全球经济正在经历快速变动，对很多国家的韧性和适应能力提出了挑战。阿联酋致力于经济多元化、开放和可持续发展，在全球和地区不确定性中表现出韧性，实现了快速增长。今年上半年，阿联酋经济增长了3.7%，特别是非石油经济增长了5.9%。他强调，这彰显了阿联酋对试行经济开放和国际合作的承诺。

阿联酋经济部长阿卜杜拉作开幕式主旨演讲。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

迪拜经济和旅游局总干事希拉勒表示，“D33”议程的一个重要目标是在十年内让迪拜经济翻一番。迪拜公共和私人部门正通力协作，抓住发展机遇，创造更大繁荣。

迪拜水电局首席执行官赛义德介绍了迪拜在能源转型方面采取的举措，包括在全球公用事业部门中首次采用纳米卫星维护和提升电力和水务网络系统，第一个采用元宇宙技术发布虚拟平台等。

欧洲央行前行长特里谢发言。 人民网 塔里克·易卜拉欣摄

欧洲央行前行长特里谢表示，迪拜的发展经验值得借鉴。联合国气候变化迪拜大会（COP28)即将召开，迪拜向世界发出聚焦可持续发展和绿色能源的有力信号。“如果能推动各方切实履行气候变化《巴黎协定》，这将是COP28的成功”。

论坛间隙。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

迪拜商业论坛为期两天，主题是“变动中的经济力量——迪拜与全球贸易的未来”。

(责编：王禹蘅、常红)