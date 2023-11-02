新华社突尼斯11月1日电（记者黄灵 王一盛）突尼斯前外长、突尼斯国际关系委员会主席杰希纳维1日表示，“一带一路”倡议提出10年来在全球地缘政治和经济层面产生了巨大而积极的影响。

突尼斯国际关系委员会和中国驻突尼斯大使馆当天联合举办“一带一路”倡议十周年成果研讨会。杰希纳维在发言中说，“一带一路”倡议具有重要意义，对世界各国具有强大吸引力，150多个国家的代表参加不久前举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛就是一个证明。

杰希纳维说，他有幸代表突尼斯于2018年与中国签署共建“一带一路”谅解备忘录。他认为“一带一路”倡议提出10年来在全球范围内产生了积极影响，在这10年里中国的影响力也与日俱增，中国通过“一带一路”倡议向世界展示了在相互尊重基础上与各国实现共赢的愿望。

中国驻突尼斯大使万黎在会上说，10年来“一带一路”国际合作从中国倡议走向国际实践，从理念转化为行动，从愿景转变为现实。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛形成了开启高质量共建“一带一路”新阶段的重要共识。近年来中突双方在共建“一带一路”框架下开展了卓有成效的合作。明年是中突建交60周年，中方愿以此为契机，同突方加强战略对接，深挖两国合作新动能，共赴“一带一路”发展新征程。

数十位突尼斯外交官、专家学者参加了当天的会议，并通过网络与来自中国的专家进行研讨。

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