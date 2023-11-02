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通讯：友谊生生不息 希望代代传承——美国艾奥瓦州友人期待共续中美民间友好

2023年11月02日08:26 | 来源：新华网
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　　新华社美国马斯卡廷11月1日电 通讯：友谊生生不息 希望代代传承——美国艾奥瓦州友人期待共续中美民间友好

　　新华社记者颜亮 熊茂伶 胡友松

　　金秋时节，美国中部艾奥瓦州广袤的农田，色彩斑斓，一片丰收景象。

　　“我很荣幸，是1985年与习近平握手的第一个美国人。”在马斯卡廷市的“中美友谊屋”，当地友人卢卡·贝隆愉快地回忆道。

　　1985年，在河北正定县工作的习近平率团考察素有“美国粮仓”之称的艾奥瓦州，并在当地一户人家住过两晚；2012年，时任国家副主席的习近平故地重游，与老朋友茶聚，忆往事，话家常。2015年，习近平主席当年住过的房屋，被命名为“中美友谊屋”。

　　中国驻美国大使谢锋日前来到马斯卡廷市、得梅因市等地，与当地友人重温习近平主席曾经访问这里的美好回忆，共话中美民间友好。

　　端详着当时的照片，贝隆说，1985年的访问之后，他没想到，时隔多年后，习近平在一次活动中认出了他，让他深受感动。今年6月，他受邀出席“鼓岭缘”中美民间友好论坛，再次感受到中国领导人对美国人民的深情厚谊。贝隆说，这些经历成为他致力于推动美中合作交往的动力源泉。

　　“习近平主席珍视友情，不忘老朋友，亲自推动中美民间交往。今年以来，习近平主席向‘鼓岭缘’中美民间友好论坛致贺信，还接连复信美国各界友好人士，传递了中国领导人对两国人民传承友好的期盼与祝福。”谢锋说。

　　在得梅因市近郊的金伯利农场，农场主瑞克·金伯利一家与谢锋一行话桑麻、叙友谊。

　　走进金伯利家客厅，首先映入眼帘的是2012年习近平参观农场时同他一家热情交谈、操作拖拉机等多张大幅照片，以及习近平赠送的、上面写着“家和万事兴”的陶罐等。

　　五代务农的金伯利说，2012年习近平到访金伯利农场，与他亲切交谈。自那以后，他和儿子20多次到访中国，开阔了眼界。金伯利说，美国农民和中国农民都善良而勤劳。在一次次交流中，他感受到了两国农民心灵相通，也感受到两国农业合作的巨大机遇。

　　在曾经两次负责访问接待工作的萨拉·兰蒂女士家中，兰蒂等人愉快地回忆起习近平初次到访的情景。她说，习近平主席对马斯卡廷和艾奥瓦州的方方面面都很感兴趣。他充满求知欲，总是面带微笑。兰蒂还将其撰写的《老朋友：习近平与艾奥瓦的故事》回忆录赠予谢锋。

　　“我两次到访美丽的艾奥瓦州，同马斯卡廷市结下了不解之缘。中美两国人民都是伟大的人民，人民友好既是一笔宝贵的财富，更为两国关系发展提供重要基础。”习近平主席2022年5月在给萨拉·兰蒂女士复信时写道。

　　“中美共同利益远大于分歧，两国人民渴望交流合作的热情没有改变。从得梅因到马斯卡廷，我感受最深的就是艾奥瓦人民对中美友谊的珍视和支持。”谢锋说。

　　兰蒂说，她希望更多美国年轻人能到中国去，认识中国人，领略中国文化，了解彼此异同。“年轻人是我们的未来。”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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