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“同唱一首歌”中国—东盟青年影视歌会在越南举行

2023年11月02日08:24 | 来源：新华网
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　　新华社河内11月1日电（记者孙一　胡佳丽）“同唱一首歌”中国—东盟青年影视歌会11月1日在越南首都河内举行，中越两国青年学生等约400人以经典影视作品为媒同唱一首歌，增进了解、促进友谊。

　　在歌会上，越南河内大学的中越师生和歌手们演唱了中国电影《花样年华》《梁祝》《大鱼海棠》的主题曲及《我家在云山》等越南经典民歌，越南国家歌舞剧院舞蹈队随着在越南热播的中国古装剧《楚乔传》主题曲起舞，越南新活力民族乐团用中越两国民族乐器奏响《男儿当自强》等中国电影中的经典曲目。最后，来自中国和东盟各国的歌手通过“云合唱”共唱《海阔天空》，将活动气氛推向高潮。

　　河内大学副校长阮进勇在致辞中表示，越中两国山水相连，文化相通。越中青年通过交流两国的影视歌曲，了解并学习彼此的优秀艺术文化，这将有助于越中青年们的友好交往，加强两国人民相互了解，促进两国关系发展。

　　中国驻越南大使馆参赞彭世团表示，共建“一带一路”倡议强调“五通”，其中民心相通是基础，也是目标。音乐有着跨越民族、国家的特性，青年影视歌会就是来进行心与心的沟通，达到心与心的联通。

　　本场青年影视歌会为第五届中国—东盟视听周系列活动之一，同时也是“2023年澜沧江—湄公河‘双城记’大型青年文化交流活动”系列活动之一，由河内大学孔子学院承办。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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