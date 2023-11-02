新华社英国布莱奇利园11月1日电 中国科技部副部长吴朝晖出席1日至2日在英国举行的全球人工智能安全峰会，并在1日举行的开幕式全体会议上发言。与会期间，代表团参与人工智能安全等问题讨论，积极宣介中方提出的《全球人工智能治理倡议》，并将与相关国家开展双边会谈。

中方指出，此次峰会为各国提供了人工智能安全与国际治理议题的重要对话平台与交流合作机会。人工智能治理攸关全人类命运，是世界各国面临的共同课题。发展人工智能，应当积极倡导以人为本，智能向善，加强技术风险管控，并在相互尊重、平等互利的原则基础上，鼓励各方协同共治，增强发展中国家在人工智能全球治理中的代表性和发言权，不断弥合智能鸿沟和治理能力差距。

中方认为，在世界和平与发展面临多元挑战的背景下，各国应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持发展和安全并重的原则，通过对话与合作凝聚共识，构建开放、公正、有效的治理机制，共同促进全球人工智能健康有序安全发展。

中方表示，愿与各方一道就人工智能安全治理加强沟通交流，为推动形成普遍参与的国际机制和具有广泛共识的治理框架积极贡献智慧，切实落实全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，促进人工智能技术更好造福人类，共同构建人类命运共同体。

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