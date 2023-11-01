新华社北京11月1日电 11月1日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同阿曼外交大臣巴德尔通电话，重点就巴以冲突交换意见。

巴德尔表示，高度赞赏中方在巴勒斯坦问题上秉持的公正和建设性立场。中方始终呼吁冲突各方保持克制，推动停火止战，投票支持阿拉伯国家提出的联大决议，充分体现了公平正义，显示了中国负责任的大国形象和国际领导力。加沙正面临严重人道危机，未来几周可能有更多巴勒斯坦人失去生命，迫切需要安理会发挥作用，凝聚共识，实现停火，避免更严重人道危机。期待中方作为本月安理会轮值主席发挥重要作用。阿方与中方立场高度一致，认为对话是解决问题的唯一路径，希望尽快重启中东和平进程。

王毅表示，当前加沙局势日趋恶化，民众伤亡数字不断上升，任何有良知、负责任的国家都不能允许这样的惨剧继续下去。日前联大紧急特别会议以压倒性多数通过决议，呼吁立即实现人道休战，反映了国际社会的强烈呼声。中方支持尽快召开更具权威、更大范围、更有实效的国际和会，推动巴勒斯坦问题回到“两国方案”轨道。

王毅强调，巴勒斯坦问题根源在于巴勒斯坦人民的合法权益未能得到恢复和保障，解决这一问题的出路是落实“两国方案”。中方从今天起出任本月安理会轮值主席，我们将与各方尤其是阿拉伯国家加强协调，主持公道，凝聚共识，为实现冲突降级、保护平民、缓解人道局势、恢复和平进程作出不懈努力。

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