人民网北京11月1日电 （崔译戈）10月31日，“建设面向印度洋国际陆海大通道”专家研讨会在京举行。本次研讨会由中国社科院世界经济与政治研究所、欧亚系统科学研究会、云南大学联合主办。

研讨会现场。主办方供图

云南大学国际关系研究院、区域国别研究院院长卢光盛教授在开幕致辞中介绍了建设面向印度洋国际陆海大通道的背景和研究进展。

卢光盛认为，建设面向印度洋国际陆海大通道将助力构建“双循环”发展格局，维护地区未来发展利益与产业链、供应链安全，深化中国与周边国家及环印度洋地区国家合作，实现安全共担、发展共赢。

研讨会上，嘉宾们围绕抢抓大通道建设机遇、畅通国内国际双循环展开深入研讨。来自中国社会科学院、清华大学、北京大学、中联部当代世界研究中心战略研究处、中国集装箱行业协会、中国国际工程咨询有限公司等单位的数十位专家学者先后进行主题发言，云南省商务厅、交通厅等部门代表和部分高校研究生与会并积极参与讨论。

与会专家表示，建设面向印度洋国际陆海大通道对周边发展合作具有重要价值，有利于推动共建“一带一路”走深走实。

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