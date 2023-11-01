人民网曼谷11月1日电（记者孙广勇）10月29日，泰国孔敬大学孔子学院参加孔敬市成立88周年庆祝大会暨突出贡献奖颁授仪式。在颁授仪式上，孔敬市市长提拉萨向孔敬大学孔子学院颁授“突出贡献奖”。

自成立以来，泰国孔敬大学孔子学院始终秉承“植根孔大、立足孔敬、面向东北、辐射泰国”的办学宗旨，不断加强和开拓与孔敬市中小学在汉语教学与考试、文化活动等方面的合作广度和深度，为当地学校选派国际中文师资、培养/培训本土中文师资、提供汉语教学资源、举办/协办中华文化体验、举办/支持各类中文比赛、组织官员教师赴华学习交流、推荐优秀学生赴华留学等。经过十余年不间断的合作与发展，顺着孔大孔大的发展愿景，孔敬市中小学本土中文师资队伍日益壮大、汉语教学规模与层次不断上升、汉语教学水平显著提高，成绩有目共睹。

比如孔敬市属越甘中学泰国教师帕莱婉，她自40多岁始与汉语和孔院结缘，出于对汉语和中华文化的热爱，在孔大孔院的全力支持与悉心帮助下，从斗字不识的零基础起步，努力学习、虚心上进，逐步成长为该校中文教研室主任，是蜚声孔敬和泰东北地区的本土中文教师代表典型；中泰多家媒体报道过她与汉语和孔院结缘的故事以及她为泰国汉语教育做出杰出贡献的事迹。像帕莱婉这样的例子，在孔敬还有很多，孔大孔院在支持培育“汉语根”“中华热”的进程中至关重要。

播撒汉语的种粒，扶植汉语的根茎，培育汉语的花蕾，收获汉语的硕果，这是孔敬大学孔子学院坚持不懈、孜孜以求的工作与目标。辛勤的汗水、炽热的情怀，得到各级政府、学校以及社会对孔大孔院的认可与感激。

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