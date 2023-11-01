人民网北京11月1日电 （崔译戈）11月1日，2023陆海新通道经济发展论坛在重庆举行。论坛由商务部国际贸易经济合作研究院与重庆市政府口岸和物流办公室共同主办，以“新时代 新通道 新愿景”为主题，聚焦陆海新通道高质量发展和推动构建新发展格局展开研讨。

商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明表示，近一年来，陆海新通道服务构建新发展格局的作用更加彰显，综合性国际大通道功能更加完备，为推进实现中国式现代化提供了有力支撑。未来，高水平共建陆海新通道要从完善政策支持体系、加快重点项目建设、提升运营组织效能、夯实升级发展基础四方面发力。

受重庆市政府口岸和物流办公室委托，商务部国际贸易经济合作研究院编写并发布《国际陆海贸易新通道发展报告2023》，聚焦东盟合作，放眼美好未来。

《国际陆海贸易新通道发展报告2023》中英文版封面。商务部国际贸易经济合作研究院供图

报告指出，经过六年多建设发展，陆海新通道设施网络结构功能日趋完善，运输物流服务水平和运行效率持续提升，沿线经贸产业联动性不断增强。

报告强调，陆海新通道是畅通国内国际双循环的重要动力源。陆海新通道改变了西部地区面向东盟却“西货东出”的局面，推动内陆地区从“后卫”变成“前锋”，提升西部地区在全国对外开放中的地位，一定程度上解决了区域间发展不均衡问题。6年来，共建省区市地区生产总值合计增长34%，社会消费品零售总额合计增长22%，西部地区外贸总额占全国外贸总额比重由7.6%升至9.2%。

报告显示，陆海新通道跑出与东盟经贸合作加速度。陆海新通道拉近了中西部地区与东盟的地理距离和贸易联系，织密与东盟国际生产网络，实现“通道+经贸+产业”联动发展。截至2023年9月，陆海新通道物流网络覆盖我国18个省区市69个城市，通达全球120个国家和地区的473个港口。陆海新通道建设助力共建省区市与东盟贸易额从2017年的756亿美元升至2022年的1310亿美元，年均增长11.6%，越南、马来西亚和泰国位列共建省区市出口目的国前三位，越南、马来西亚和印度尼西亚为共建省区市进口来源国前三位。陆海新通道要素流动和产业集聚效应持续释放，推动共建省区市与东盟双向投资稳步增长。

报告认为，新的发展阶段，继续推动高质量共建陆海新通道，应完整、准确、全面贯彻新发展理念，完善政策支持体系。围绕建设大通道、大枢纽、大口岸、大物流、大平台，进一步优化铁路、公路、港口等交通基础设施和数字化信息平台建设。捋顺合作机制，激发企业活力，提升陆海新通道运输协调、货源组织及要素配置能力和效率。强化数字赋能，坚持绿色发展，培育产业集群，深化国际合作，优化“通道经济+口岸经济+枢纽经济”发展模式，实现升级发展。

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