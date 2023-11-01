新华社悉尼11月1日电 专访：进博会已成为中国分享发展机遇的重要平台——访力拓集团首席商务官兼中国区主席白睿明

新华社记者郝亚琳

全球矿业巨头力拓集团首席商务官兼中国区主席白睿明日前接受新华社记者书面采访时表示，中国国际进口博览会已成为中国分享发展机遇、加强同跨国公司合作的重要平台，传递出中国坚持开放的强烈信号。

第六届进博会将于11月5日至10日在上海举行。力拓集团将第二次以参展商身份参与进博会。白睿明告诉记者，他将同力拓集团首席执行官一起参会，期待“能够亲身感受进博会与中国市场的脉搏”。

去年，力拓集团在进博会上展示了来自全球不同产地的14种金属矿物和绿色创新应用，还与中国伙伴达成了合作协议。今年，力拓集团将出现在技术装备展区“能源低碳及环保技术专区”，展示推进低碳转型和助力行业价值链脱碳的最新实践和应用。

“我们切实深刻感受到了进博会的强大能量，对于取得的成果感到非常高兴。”白睿明表示，对于跨国公司来说，进博会已成为一个重要的平台，可以展示最新产品、创新和技术，与中国公司拓展合作，挖掘中国市场的巨大潜力。

今年5月，力拓集团签订了2024-2028年长期参展合作备忘录，成为首家签约未来5年进博会的世界500强企业。白睿明说，这彰显了力拓致力于同中国持续深化战略合作。

2023年是力拓集团第一船铁矿石发运至中国50周年，在北京设立第一个中国代表处40周年。白睿明说：“我们相信中国将进一步成为世界经济增长的重要引擎，将持续为中国提供发展所需的重要材料。”

白睿明表示，力拓集团认同中国长期发展愿景，认同中国对高质量发展和应对气候变化的坚定承诺。中国的发展为全球工商界提供了机会，对力拓集团未来发展具有重要意义。

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