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“中国经济未来20年前景，会比其他大国都好”

2023年11月01日17:09 |
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作为“股神”巴菲特的黄金搭档和幕后智囊，伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）副董事长查理·芒格（Charlie Munger）的一些观点，一直被外界所关注，甚至被视为是“投资圣经”。当地时间10月30日，美国知名科技投资类播客《Acquired》邀请芒格参与节目录制，就十多个方面的问题展开交流。

在谈及对中国经济的看法时，芒格预言，中国经济在未来20年的前景会比几乎任何其他大型经济体都要更好。芒格同样看好的还有中国的龙头企业，因此对于外界所谓的“中国风险论”，他直言“愿意承受”、“不介意”。

芒格参加《Acquired》播客节目 节目YouTube频道视频截图

芒格参加《Acquired》播客节目 节目YouTube频道视频截图

根据播客音频内容，在节目中后段，主持人向芒格询问他对于中国经济的看法和立场，而芒格是这样回答的。

“中国经济在未来20年的前景比几乎任何其他排名第一、第二的大型经济体要更好，这是第一点。”芒格又说：“第二点，中国的龙头企业比其他任何地方的龙头企业都更强大、更优秀，而且他们的价格要便宜得多，所以我自然愿意在投资组合中承受一些‘中国风险’。”

提到所谓“中国风险”，芒格指出：“‘中国风险’有多大？好吧，这不是一个科学课题，但我不介意不管是18%左右还是多少，我都可以（接受）。”

紧接着，主持人又问：“其他地缘政治因素怎么看，比如你现阶段会持有台积电（股票）吗？”

此前，今年第一季度，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司已清仓台积电持股。巴菲特称，地缘政治紧张局势是决定减持台积电的考虑之一。对此，有台湾媒体人士称，“台湾危险说”后续效应正在发酵，台湾出口市场今年首季度出现大幅衰退，投资人认为台湾存在安全风险。

对于主持人有关台积电议题的提问，芒格表示，他更喜欢有真正组成成分或自己品牌的，比如苹果公司。

资料图：“股神”巴菲特及其商业搭档芒格（右）

资料图：“股神”巴菲特及其商业搭档芒格（右）

此后，芒格还被要求评价中国汽车制造商比亚迪公司以及其创始人王传福，芒格形容王传福是一个“天才”（genius），作为工程学博士，王传福是一个天生的工程师和完成型生产主管，“他可以做任何事”。“这是一件大事，一个地方聚集了很多人才，这非常有用，他们已经解决了电动汽车的所有问题，包括电机、加速、制动等等。”

“你如何将他（王传福）同埃隆（马斯克）和特斯拉比较？”对于这个问题，芒格说：“嗯，他是一个狂热的人，知道如何用自己的双手制作东西。换句话说，比亚迪的人比埃隆的人更擅长制造产品。”

去年2月16日，芒格在其旗下报业公司Daily Journal的年会演讲中发表讲话，也曾分享他的投资想法。

谈及为何选择投资中国时，芒格表示依然看好中国，在中国投的每一块钱都更有优势。他们在中国所投资的公司相对于竞争对手更强，价格却更低。芒格还表示，他希望中国和美国相处得更好，“我们希望中国和美国能相处得更好，如果美国和中国做朋友，中国也会和我们做朋友。我们应该喜欢中国。”

来源：观察者网

(责编：赵欣悦、袁勃)

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