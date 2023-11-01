人民网中山11月1日电 （记者沈小晓）10月26日，“今日中国中山会客厅”揭幕仪式暨会客厅助力地方国际传播和经济高质量发展座谈会在广东省中山市举行。

加蓬驻华大使波德莱尔·恩东·埃拉、中国商业联合会副会长傅龙成、中国外文局西欧与非洲传播中心（今日中国杂志社）副主任李五洲、中国中小商业企业协会执行会长任兴磊、埃及贸工部工业发展局原局长阿什拉夫·拉菲特·马哈茂德、中山市工商业联合会（总商会）专职副主席谭文辉等致辞并为“今日中国中山会客厅”揭幕，毛里求斯经济发展局上海代表处首席代表西萨古尔·汉斯、中山市国资委副主任杨荣建及当地有关部门、国际友人代表、华侨华人代表、有关协会代表、企业家近百人出席活动。

波德莱尔·恩东·埃拉在致辞中表示，中国和加蓬是亲密而特殊的伙伴。“今日中国会客厅”是一个非常好的交流合作平台，期望通过这个交流合作平台，进一步推动加蓬与中国之间的友好合作关系，深化两国人民之间的了解和友谊，创造加中关系更加美好的未来。更希望通过“今日中国中山会客厅”与中山市建立紧密的联系，为中山市的企业、特别是中山市的智能制造产业进入加蓬搭建桥梁。

傅龙成表示，未来，中国商业联合会将积极探索与中国外文局、“今日中国中山会客厅”的合作，推动共建“一带一路”高质量发展、中山的高水平对外开放。

李五洲表示，“今日中国会客厅”将汇聚国际传播资源、地方城市资源以及中外企业资源、智库资源，共同打造一个展示中国文化、增进中外人文交流、促进经贸合作、推动知识与信息传播等方面的交流空间与合作平台。“今日中国中山会客厅”的成立将助力中山海外招商引资、国际人文交流、城市海外形象塑造、中山制造业出海等作出应有贡献。

任兴磊表示，“今日中国中山会客厅”作为国家级国际传播机构在大湾区落地的国内首个会客厅，是推介中山市高质量发展的重要窗口。中国中小商业企业协会愿与“今日中国中山会客厅”携手，致力于服务中山市中小企业成长壮大，积极参与共建“一带一路”国际合作，推动中山优质企业“走出去”投资和将外资“引进”中山来，助力中山市高质量发展。

阿什拉夫·拉菲特·马哈茂德表示，一个月前，“今日中国埃及开罗会客厅”刚刚揭牌，今天，“今日中国中山会客厅”又正式亮相，开罗和中山两个“会客厅”，以新的形式拉开了埃及和中国两个伟大文明古国在“一带一路”新征程下友好合作的新篇章，无疑将进一步推动埃中各领域的合作，特别是中山市的智能制造产业和产品进入埃及乃至整个阿拉伯世界。

谭文辉表示，中山不仅是粤港澳大湾区的重要节点城市，还是大湾区重要的制造业基地。2024年，深中通道将全线通车，中山将迎来前所未有的发展机遇与空间。期待“今日中国中山会客厅”能够切实发挥品牌和对外交流的平台作用，以文化交流赋能产业贸易，推动中山制造业出海，帮助中山家电制造业进一步向科技化、智能化提升，让地方经济与国际市场接轨，助力地方经济快速发展。

揭幕仪式后举行了“会客厅助力地方国际传播和经济高质量发展座谈会”。

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