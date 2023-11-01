新华社特古西加尔巴10月31日电 综述：首次参加进博会的洪都拉斯对中国市场充满期待

新华社记者赵凯 王朝 孟宜霏

第六届中国国际进口博览会即将在上海举行。中美洲国家洪都拉斯在与中国建交半年多后就加入进博会“朋友圈”，而且还成为主宾国之一。洪都拉斯政、商、企业界人士都认为进博会是洪优质特色产品进入中国市场的很好平台，期待洪中经贸关系迈上新台阶。

洪总统府事务部部长鲁道夫·帕斯托尔在赴华参加进博会等活动前向记者介绍，参加本届进博会的40多家洪都拉斯企业涵盖咖啡、雪茄、红酒、海鲜等特色产业，以及旅游、投资等行业。洪都拉斯政府正努力推动洪都拉斯甜瓜、可可、雪茄等优质产品进入中国市场。他说：“进博会是非常重要的世界级展会。作为主宾国之一，洪都拉斯希望向中国和其他参展国展现最好的产品和最大的诚意。”

“洪中关系是互惠互助的关系，”洪国会副议长拉塞尔·托梅说，“两国关系半年多来迅速发展，符合两国人民利益。”他告诉记者，洪多位部长将前往上海参加进博会，其中包括旅游部长。除了向中国消费者介绍各种特色产品，洪都拉斯还希望向中国人民介绍自己的国家，吸引更多中国游客来洪旅游。

洪经济发展部副部长辛蒂娅·阿特亚加认为，洪都拉斯作为主宾国之一参加进博会是“历史性的”。在进博会上，洪参展企业不仅会在展馆中展示特色产品，还将设立商务洽谈区、文化展示区。

洪都拉斯雪茄生产商埃默森·罗哈斯在启程去中国前两周，已通过空运把自己生产的优质雪茄烟运到上海。他说：“我对中国市场非常感兴趣，中国市场广阔，经济体量巨大，有发达的互联网。我们决定瞄准中国市场。正是进博会让我们的产品走进更广阔的舞台。”

中国驻洪都拉斯大使于波表示，自中洪建交以来，不少中资企业对开发洪都拉斯市场表现出浓厚兴趣，来洪开拓业务的企业数量不断增多。“我相信，洪政府和企业带着期待而去，也一定会满载收获归来，两国将通过进博会这一平台，分享中国发展红利，推动双边务实合作走向深入，实现互利双赢，更多惠及两国和两国人民。”

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