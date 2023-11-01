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Vlog：欧亚国家记者走进贵州 在370米高大桥感受心跳

2023年11月01日13:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京11月1日电 （俄布拉依、叶列娜、褚梦琦、花放、邓洁） 贵州省被誉为“世界桥梁博物馆”。欧亚国家媒体记者团日前走进安顺市关岭布依族苗族自治县，登上了370米高的坝陵河大桥。

坝陵河大桥与著名的黄果树风景区相邻。大桥全长2237米，桥面距水面370米，是世界首座山区跨峡谷千米级跨径桥梁。这座桥也是贵州第一座可进入桥体内部旅游观光的超级工程大桥。

桥面上，不断有车辆呼啸而过；桥面下，通过观光通道，游客可以参加高空秋千、急速滑降、空中餐厅、空中漫步等多项极限运动项目。其中，大桥高空蹦极项目还以370米的高度被吉尼斯世界纪录认证为世界最高商业蹦极。坝陵河大桥建成后曾连续举办7届举办低空跳伞国际邀请赛，吸引了美国、英国、加拿大等50多个国家的选手参赛。

哈萨克斯坦记者迪丽亚拉·叶尔马甘别托娃在桥面的玻璃栈道上小心翼翼地挪着脚步，她兴奋地说：“简直刺激了！我甚至害怕透过玻璃往下看。”

《吉尔吉斯斯坦言论报》商务经理乌玛特库尔·布拉尔基耶娃在大桥上与家人打起了视频电话，“直播”大桥的壮观景象。“这项伟大的工程仅仅用了四年零八个月就完工，简直难以置信。这座大桥再次展示了中国实力！”她感叹。

来自塔吉克斯坦的记者扎罗布丁·希里诺夫一路上认真记录着大桥建设的每个关键数据。他说，自己要将如此伟大的工程详细介绍给本国读者。

(责编：王禹蘅、常红)

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