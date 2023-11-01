人民网北京11月1日电 （谢莹）欧美同学会（中国留学人员联谊会）第五届中法文化论坛将于11月12日至15日在江苏省苏州市举办。10月31日，欧美同学会秘书长李民、副秘书长滕剑峰，苏州市人民政府副市长查颖冬出席第五届中法文化论坛媒体吹风会，并介绍本届中法文化论坛有关情况和总体筹备情况。

第五届中法文化论坛将于11月12日至15日在江苏省苏州市举办。人民网 谢莹摄

以“中法友谊新时代，文化交流新起点”为主题，第五届中法文化论坛聚焦旅游、戏剧、文创、博物馆、文化艺术等领域。滕剑峰介绍，论坛期间，约300位中法两国政商学界、教育界、文化艺术界、企业家及留学人员代表等知名人士将应邀出席论坛，并围绕文化、艺术、教育、科技、商业等领域展开对话与交流，促进务实合作。本届论坛设置开幕式、主旨演讲、三场平行论坛、三场平行主题对话、城市圆桌对话和闭幕式等环节。同时，论坛期间还将邀请与会嘉宾参观苏州园林、非遗文化、苏州博物馆等，一同感受苏州传统文化的魅力。

10月31日，欧美同学会副秘书长滕剑峰在第五届中法文化论坛媒体吹风会上讲话。人民网 谢莹摄

查颖冬表示，第五届中法文化论坛在苏州举办，不仅是展示苏州文化底蕴和发展成果的重要窗口，也对提升中国的国际影响力有着重要的战略意义。本届论坛承办城市苏州与法国交流互动频繁，经贸往来密切。据查颖冬介绍，截至2022年12月，苏州有法国实际运营企业126家，对法国实现进出口总额达44亿美元。截至今年8月，苏州实际使用法资10.6亿美元，苏州在法国备案投资17个项目。

10月31日，苏州市人民政府副市长查颖冬在第五届中法文化论坛媒体吹风会上讲话。人民网 谢莹摄

中法文化论坛是欧美同学会和法国展望与创新基金会共同举办的国际交流活动，也是中法两国之间促进文化交流的民间外交品牌活动。中法文化论坛自创办以来，已于2016年至2019年先后在中国北京、法国里昂、中国西安、法国尼斯举办了四届。

在欧美同学会成立110周年之际，第五届中法文化论坛是贯彻落实中法两国元首会晤精神的大型民间外交活动，契合中法两国元首关于发展好中法友好关系达成的共识，是“顺势而为、乘势而作”之举，也体现了中法两国有识之士对“加强东西方文明对话，维护全世界繁荣稳定”的坚定追求。李民指出：“比起经贸往来，文化交流更需要人与人面对面。此前的全球新冠疫情中，中法双方经过商议，决定第五届论坛坚持线下方式不变，才延后至今。”明年恰逢中法建交60周年，五届中法文化论坛既是“预热”，也是“中法文化交流再出发的一次盛会”，它将进一步推动中法两国在文化艺术领域的合作，助力中法关系迈向新台阶。

10月31日，欧美同学会秘书长李民在第五届中法文化论坛媒体吹风会上讲话。人民网 谢莹摄

论坛闭幕式上，中法双方将举行会旗交接仪式，宣布2024年在法国举办第六届中法文化论坛的承办城市。

(责编：王禹蘅、常红)