人民网伦敦10月31日电 （余颖、郭锦标）当地时间10月30日，2023年英国中国商会会员大会在伦敦成功举办，中国驻英国大使郑泽光出席大会并发表主旨演讲。本次大会选举产生第四届理事会成员，近170位在英中资企业代表参会。

中国驻英国大使郑泽光发表主旨演讲。人民网 郭锦标摄

郑泽光对会员大会的成功召开以及第四届理事会的成立表示祝贺。他高度肯定商会在促进中英两国经贸合作中所取得的成绩，希望商会在新一届理事会带领下，进一步加强自身建设，不断提高履职能力和服务水平，成为更加温暖的企业之家，更加有力的合作平台。他特别鼓励商会深入了解在英中资企业的需求和诉求，帮助企业在英发展，助力企业团结协作，实现在英做大做强。

郑泽光希望在英中资企业积极展示自身的良好形象，注重合规经营，积极履行社会责任，在海外讲好新时代中国的故事，凝心聚力再创辉煌。他表示，使馆将和在英中资企业保持紧密合作，同频共振，同向发力，更好地服务国内高质量发展，进一步推动中英关系行稳致远。

郑泽光与新一届理事会成员合影。人民网 郭锦标摄

中国驻英国使馆公使包玲充分肯定了商会及在英中资企业在促进中英经贸合作中所取得的突出成绩和重要贡献。她表示，近来，中英双方各层级交往呈现积极态势，双方各领域交流合作加速恢复，鼓励在英中资企业顺应中英关系发展的新形势，抓住中国高质量发展的新契机，聚焦双边务实合作，积极开拓新时代中英经贸合作的潜力，打造更多亮点，展现更大作为。

中国驻英国使馆公使包玲讲话。人民网 郭锦标摄

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建在会上作年度工作报告。方文建表示，商会始终专注于加强中英经贸关系，搭建一流的合作平台，推动两国经贸合作的深入发展；始终牢记服务会员企业的宗旨，为中资企业在英国搭建沟通与交流的桥梁，坚决捍卫中资企业的合法权益，不断优化中资企业在英国的商业环境。商会还致力于广泛传播中资企业在英取得的发展成果，积极履行社会责任，带动鼓励更多企业投身公益活动。他强调，商会将进一步发挥在中英商界之间桥梁纽带的作用，为推动两国经贸合作贡献更大的力量。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建作工作报告。人民网 郭锦标摄

目前英国中国商会成立二十二年来，成长迅速，拥有三百多家会员单位，逐步成为支持中资企业在英发展的重要力量。本次大会选举产生了新一届理事会，当选的29家理事单位涵盖了金融、科技、通讯、能源、贸易等多个领域，其中新增人民网英国有限公司、中国石化欧洲代表处（英国办公室）、复星管理（英国）有限公司为理事单位。在会后召开的第四届理事会第一次会议上，中国银行伦敦分行行长方文建连任当选为新一届会长，中国贸促会驻英国代表处、中国电信（欧洲）有限公司、中国联通（欧洲）运营有限公司、中国石油国际事业（伦敦）有限公司、中化国际石油（伦敦）有限公司、中国工商银行伦敦分行、中国太平保险（英国）有限公司当选为副会长单位。

新一届理事会成员合影。人民网 郭锦标摄

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