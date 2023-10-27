广州汽车集团股份有限公司副总经理 高 锐

共建“一带一路”倡议提出10年，也是广汽集团拓展海外市场汽车出口业务的10年。实践证明，共建“一带一路”倡议为各国发展繁荣提供了理念指引和实践路径，也为经济全球化增添了源源不断的活力。

汽车产业全球化是经济全球化的重要组成部分。10年来，广汽集团牢牢把握共建“一带一路”倡议带来的机遇，稳步推进国际化战略，建立起全球研发网，具备全天候自主研发和技术创新能力，完成31个国家和地区的布局，同时加快推动海外本地化生产项目落地，初步构建起全球化的研发、生产、销售和服务体系。

持续推动品牌升级，打造具有国际知名度和全球影响力的汽车品牌。近年来，广汽集团携旗下企业积极亮相各类国际车展和参加各区域性展览活动。同时，广汽集团立足区域文化特色，开展体育赛事赞助和营销，强化与海外用户的品牌情感交流。广汽集团还主动履行企业社会责任，积极参与海外社会事务及公益项目。在缅甸开展雨季植树活动，定期向缅甸学生捐赠学习与生活物资等。

加快国际化发展进程，稳步推进媒体国际交流合作。广汽集团积极邀请媒体参加各种活动，深化与海外媒体的合作关系，强化品牌在全球的知名度和影响力。广汽集团还多次邀请海外媒体到中国参观访问，感受中华优秀传统文化的深厚底蕴。

未来，广汽集团将坚定不移推动高质量共建“一带一路”，让全球更多消费者能够享受到“中国智造”的品质与魅力。

(责编：贾文婷、徐祥丽)