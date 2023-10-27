上海汽车集团股份有限公司副总裁 卫 勇

10年来，我们全力把握战略机遇，以“一带一路”共建国家为主要市场，加速推进跨国经营，加快融入全球发展。我们进一步瞄准电动智能网联新赛道，全力推动技术创新、模式创新、生态创新，启动新能源出海，不断提升全球合作的广度与深度。

通过开展广泛合作，我们在海外构建了包括创新研发中心、生产基地、营销中心、供应链中心及金融公司在内的汽车产业全价值链，产品和服务进入100多个国家和地区。我们开通了国内至东南亚、墨西哥、南美西、欧洲等7条自营国际航线，拥有8条外贸专用船，未来还将有12条全新远洋运输船陆续投入使用。

全球汽车产业正在加快步入电动化、智能化的全新时代，中外汽车产业都面临着创新转型、可持续发展的巨大挑战。在不断深化全球合作的基础上，我们准确把握海外消费者对安全、环保、智能、操控等方面的多样化需求，推出新款纯电汽车，积极引领绿色智能出行新风尚。

我们希望，在共建“一带一路”倡议的指引下，未来中外汽车产业将继续相向而行，通过加强战略伙伴关系，深化各领域合作，凝聚创新力量、携手应对挑战，共同驱动拥有百年历史的汽车，驶向人类更加美好的未来。

(责编：贾文婷、徐祥丽)