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王文银：积极展现民营企业担当作为

正威国际集团董事局主席 王文银
2023年10月27日15:48 | 来源：人民网-国际频道
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10年来，正威国际集团在共建“一带一路”的重要节点布局产业、深度参与、积极实践。在国家高度重视和大力支持下，正威国际集团积极贡献民营企业力量，现已发展成为以新一代电子信息和新材料完整产业链为主导的世界500强企业，努力交出一份高质量发展答卷。

共建“一带一路”，功在当代、利在千秋。企业是共建“一带一路”的参与者、推动者。共建“一带一路”的道路上，出现了越来越多的中国元素和中外合作的标志性工程，描绘出“路路相连、美美与共”的绚丽画卷。作为共建“一带一路”的实践者，正威国际集团积极落实共建“一带一路”倡议，自觉融入国家发展大局。

在国内，正威国际集团积极围绕“一带一路”节点城市进行战略布局，项目落地江苏、浙江、山东、广东、广西、陕西、甘肃、新疆等省份：在甘肃兰州，开展电子信息产业项目；在新疆乌鲁木齐，布局新疆“一带一路”产业园，打造立足新疆，连接中亚、西亚、南亚和欧洲的特色产业集群。在国外，在哈萨克斯坦、摩洛哥、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等“一带一路”共建国家投资布局：一方面增加铜板原料引进，另一方面将铜产品远销海外，扩大国际市场份额，提高中国制造品牌影响力。

大道如砥，行者无疆。从新的历史起点再出发，正威国际集团将积极展现民营企业担当作为，加大共建“一带一路”项目建设力度，为高质量共建“一带一路”作出新的贡献。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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