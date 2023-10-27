广东省汕头市委宣传部常务副部长，汕头融媒集团党委书记、董事长 李逸夫

广东汕头是著名侨乡，潮汕籍华侨华人始终关心支持着祖（籍）国的经济社会发展。近年来，汕头充分挖掘英歌舞、潮菜、潮剧等文化资源，以文化交流推动共建“一带一路”高质量发展，讲好中国故事、广东故事、侨乡故事。

打造文化品牌，创新对外传播工作形式。汕头陆续组织举办了“三江出海 一纸还乡”侨批历史文化展、“侨宣讲”主题活动、“侨见汕头”主题系列文化交流活动等，邀请海内外华侨华人感受中华优秀传统文化魅力，为高质量共建“一带一路”贡献侨乡力量。

挖掘文化符号，扩大传播覆盖面。在侨批历史文化展活动中，境外18家主流华文媒体发布联名款明信片海报，侨批故事系列中英文短视频在海内外社交媒体平台广泛传播，获得全球关注，增强了文化认同，壮大了友好力量。

深化经济合作，共谋共建“一带一路”合作发展。在中国（汕头）—泰国经贸文化合作交流会上，成功签订产业总额达127亿元人民币的18个合作项目，并吸引知名侨商侨领回国商谈投资发展，促进各领域产业对接、经贸交流，发掘更多合作发展机会。

以共建“一带一路”10周年为新起点，汕头将做好新时代“侨”文章，办好2024年第二十二届国际潮团联谊年会和第十届国际潮商大会，同海内外知华友华人士、国家一道，助力共建“一带一路”高质量发展。

(责编：贾文婷、徐祥丽)