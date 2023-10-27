甘肃省兰州新区管委会副主任 蔡晓红

甘肃省兰州新区紧盯“西北地区重要的经济增长极、国家重要的产业基地、向西开放的重要战略平台、承接产业转移示范区”战略定位，立足共建“一带一路”节点优势，全方位拓展外贸经济“新廊道”，以高水平开放促进高质量发展。

构建起以“综合保税区、国际空港、铁路口岸、国际互联网专用通道”为主要支撑的立体化开放平台，建成运营进境冰鲜、水果、粮食等6个指定监管场地和2个跨境电商监管中心，获批国家进口贸易促进创新示范区、加工贸易梯度转移重点承接地、外贸转型升级基地以及陆港型国家物流枢纽、国家多式联运示范工程等开放平台，开通国内国际运输航线240余条、国际货运航线17条，常态发运欧洲、中亚、东南亚等地区的20多个国家的货运班列，加速迈向内陆开放前沿。

探索“平台+通道+产业”发展模式，培育形成加工贸易、一般贸易、跨境电商等外贸业态，兰石钻采装备、佛慈中药、广通新能源汽车、大宏矿热炉、建投重工环卫车、农投鲜切花卉等70余种优质产品销往60多个国家，粮食、木材、电子、有色矿产等进口保税加工及仓储分拨业态快速壮大。

兰州新区将立足国家级新区平台优势，深度融入“一带一路”建设，坚持实体经济主导功能，依托空港商务区、高铁CBD、兰北现代城等功能组团，打造西北地区外向型经济发展新高地和具有甘肃特色、丝路风情的国际化新区。

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