浙江省金华市副市长、义乌市市长 叶帮锐

10年来，浙江义乌以高站位参与共建“一带一路”，取得丰硕成果。去年，义乌实现进出口4788亿元，“一带一路”共建国家和地区的贸易占比提高至70.6%。今年上半年GDP增长9.1%，前三季度实现进出口4321亿元，同比增长22%。

致力买卖全球商品。标志性项目全球数贸中心将于2025年投用。以“一带一路”共建国家和地区为重点，建设海外仓210个、海外展厅19个，设立海外采购商服务中心36个。

致力畅通全球商途。“义新欧”中欧班列开行10年来，线路已拓展至19条，辐射50多个国家和地区，累计开行突破6300列。持续深化与宁波舟山港合作，实现港务、关务、船务、信息、管理5个一体化，出口集装箱量约占宁波舟山港的1/7。

致力汇聚全球商机。创设8个海外政务服务驿站，辐射55个国家和地区，446项涉外服务实现海外通办、一网通办。以民心相通拉近彼此距离，与21个国家35座城市结为友好交流城市。

下一步，义乌将重点实施“三大计划”：一是小商品“品牌出海”计划。统筹用好“海外分市场、海外仓、海外站、海外展厅、海外展会”等，在产品、文化、标准、规则上深度融入世界。二是大通道“畅达四海”计划。深化“陆上、海上、网上、空中”四大通道建设，努力实现“买全球、卖全球、买卖全球”。三是志合者“跨越山海”计划。深入开展全球青年创业培训等活动，不断扩大国际朋友圈。

(责编：贾文婷、徐祥丽)