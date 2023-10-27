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刘林霜：创新话语体系 扩大文化交流

福建省泉州市委常委、宣传部部长、统战部部长 刘林霜
2023年10月27日14:57 | 来源：人民网-国际频道
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2021年7月，“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”成功列入《世界遗产名录》，成为我国第五十六项世界遗产。福建泉州持续挖掘世界遗产内涵，创新话语体系，拓展传播渠道，深化文化交流，为推动文明交流互鉴提供了生动的泉州案例。

坚持实体保护与价值传播相促进，打造世界遗产典范之城。出台骑楼保护条例、世界遗产保护管理办法和管理规划等法规制度，坚持活态保护和综合提升，让古城既有生活品质又有人文气息。

坚持传统文化与时代精神相融合，打造对外宣传精品。纪录片《重返刺桐城》在全球以43种语言循环展播，荣获第五十五届休斯敦国际电影节历史长片银奖，展示泉州在参与“一带一路”建设中的探索和实践。

坚持文化传承与弘扬相统一，创新国际传播话语体系。立足本土、放眼全球，让民俗文化、传统美食、古建筑等文化元素拥有国际范、现代化表达。

坚持“以侨架桥”与“借船出海”相协调，拓展国际传播矩阵。组建国内首个海丝特色的国际传播中心，培育两支国际传播队伍，拓展以“媒”“侨”“商”为主体的六大传播矩阵，传播覆盖160多个国家和30多个地区。

坚持“引进来”与“走出去”相结合，深化文化交流互鉴。擦亮海上丝绸之路国际艺术节、世界闽南文化节等重要品牌，经常性邀请高级外交官、外籍专家、留学生、媒体代表等来泉州参访体验。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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