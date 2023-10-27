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孙艺民：努力建设世界一流内陆港

西安国际港务区党工委书记、管委会主任 孙艺民
2023年10月27日14:34 | 来源：人民网-国际频道
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陕西西安国际港务区以建设世界一流内陆港，打造“双循环”重要枢纽为目标，全力推动中欧班列西安集结中心建设，加快港产、港贸、港城一体化融合发展，着力服务陕西加快建设向西开放前沿，更加深度融入共建“一带一路”大格局，在扩大对内对外开放中强动力、增活力，打开发展新天地。

截至今年9月底，中欧班列长安号累计开行20045列，西安成为国内首个中欧班列开行量达2万列的城市。平均每1小时40分钟就有一列中欧班列长安号从西安国际港站出发或到达。自2019年起，长安号开行年均增长30%以上，服务企业达到16500家。实现东西向亚欧陆海贸易大通道与南北向西部陆海新通道在西安集结交汇，初步构建了服务区域经济发展的现代物流体系。

创新运行服务，开行了全国首趟境内外全程时刻表中欧班列，10天即可从西安抵达德国杜伊斯堡；陆路启运港退税试点实施达效，截至目前已服务企业231家，累计退税4136万元；建成了中欧班列综合数字服务平台，实现海关、铁路数据联通，为企业提供线上订舱、报关、结算、支付、融资等一站式、一票制国际联运全程服务。创新国际合作，在哈萨克斯坦的铁路物流投资项目开工建设，预计今年年底投用。创新央企共建，与中国五矿、中远海运、中国林业等建设运营了集结中心支撑项目，西安国际港正在全面融入全球港航体系。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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