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李应兰：建强西部陆海新通道重庆主枢纽

重庆市江津区委书记?李应兰
2023年10月27日11:28 | 来源：人民网-国际频道
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近年来，重庆市江津区围绕建强西部陆海新通道重庆主枢纽，当好渝西地区一体化高质量发展排头兵的使命担当，坚持推动“通道+经贸+产业”联动发展。

通道方面，依托中欧、中老、中越、中缅、成渝等10条联通“一带一路”和成渝地区双城经济圈的国际国内通道，构建陆海内外联动通道网络。陆海新通道江津班列常态化开行以来，累计开行1648列，2023年前三季度同比增长153.42%，对内汇聚12个省份的物流运输产品，对外覆盖119个国家和地区393个港口，货物种类包括汽摩、粮油等12个大类120个品类。

经贸方面，以西部陆海新通道建设为合作纽带，政府搭台、商贸唱戏，加强与东盟各国的联系与互动。在老挝万象建立首个海外仓，建成重庆东盟农产品分拨中心。

产业方面，依托“大通道”做强“大产业”，通道牵引作用显著增强，成为粮油、纸品等大宗商品进口和汽摩、农机等产品出口的重要渠道，助力产业集聚。

当前，江津区正持续提升通道能级，在不断拓展国际班列线路的同时，加快培育国内班列集结中心、多式联运中转集结中心，力争到2024年，西部陆海新通道江津班列开行量占重庆班列开行总量的50%以上。同时积极推进中新重庆枢纽港产业园项目，推动枢纽与高端制造、现代服务、农业等产业深度融合，打造千亿级装备制造基地和千亿级商贸物流基地。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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