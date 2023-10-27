人民网迪拜10月27日电（记者管克江）“你好！中国”中东北非地区发布仪式26日晚在阿联酋迪拜举行。

夜幕下的迪拜灯火璀璨。“你好！中国”国家旅游品牌形象宣传片亮相世界第一高楼哈利法塔。只见两扇红色宫门在哈利法塔塔身打开，可爱的熊猫巡游在天坛、黄山、长城、桂林、东方明珠等中国著名旅游景点之间，最后化身为“你好！中国”旅游形象标识，向全世界游客发出了“中国欢迎你”的热情邀约。

图为“你好！中国”国家旅游品牌形象宣传片亮相世界第一高楼哈利法塔。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国文化和旅游部副部长卢映川在致辞中表示，中国和阿联酋是共建“一带一路”的天然合作伙伴，旅游领域合作起步早、基础好，两国在加强文明对话方面合作潜力巨大。随着“你好！中国”国家旅游品牌新形象的发布，中方愿进一步提升入境游服务水平，优化各项措施，欢迎包括阿联酋在内的中东北非地区更多朋友来华旅游，感自然、知历史、结友谊，共同促进“一带一路”民心相通。

中国驻迪拜总领事李旭航表示，中国和阿联酋都拥有丰富的旅游资源，都是双方游客喜爱的旅游目的地，“你好！中国”品牌的发布推广，将促进中阿双方更多人员互访，为增进中阿友谊和民心相通作出更大贡献。

迪拜经济和旅游局首席执行官伊萨姆·卡齐姆表示，中国在我们的心中一直占有特殊的位置，中国是迪拜的主要国际游客市场之一，中国游客的到来丰富了我们的文化多样性，并加强了我们之间的纽带。迪拜经济和旅游局愿进一步推动阿中两国在旅游领域的务实合作，支持双方举办旅游推介活动，促进更多人员互访、交流。希望更多中国游客来到迪拜，也希望通过今天在迪拜举办的“你好！中国”发布仪式，吸引更多游客去中国旅游观光。

非遗展示。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

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