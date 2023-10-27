人民网天津10月27日电（记者符园园）“这个矿山之前是生产什么的？” “修复项目要运行多久？”“修复的总投资是多少？”“能否将修复的方案应用到拉美国家的矿山开采中？”在蓟州矿山生态修复项目现场，拉美记者们兴趣盎然，不断地抛出一个又一个问题。

蓟州矿山生态修复项目。人民网记者 符园园摄

10月27日，参与“走读中国”中外网络媒体交流活动的十余名来自拉美国家的媒体记者走进天津蓟州矿山生态修复项目，了解这里矿山变“绿山”的故事。

媒体记者探访蓟州矿山生态修复项目。人民网记者 符园园摄

天津市蓟州区位于天津北部，矿产资源非常丰富，曾经是京津地区最为重要的石矿建材基地。二十世纪八九十年代起，建材业成为这里的支柱产业，山体因大规模和不规则开采而千疮百孔，生态环境遭到了破坏。2008年，为了保护环境，蓟州区矿山开采全面叫停，遗留下了很多矿山创面，且存在山体崩塌、滑坡等地质灾害隐患。为了恢复矿山开采对生态环境造成的破坏，蓟州区自2014年启动“矿山复绿”工程，同时积极探索“生态修复+产业导入”模式，策划导入环保、文旅和新能源等产业，让废弃矿坑焕发新活力。

蓟州矿山生态修复项目。人民网记者 符园园摄

秘鲁《共和国报》记者塞萨尔说：“秘鲁是一个矿产资源极为丰富的国家，但是也存在过度开采的问题。蓟州矿山生态修复项目对于我们来说是一个很好的学习案例，它重新利用了废弃的矿区，在合理开采的同时，对矿区的土地和生态环境进行恢复治理，为矿区周边的百姓营造一个安全健康的人居环境，同时也能推动其他产业的发展。”

巴西旗手电视台记者朱利安诺认为，中国在生态保护上的各种举措，证明了中国正在积极履行应对气候变化的承诺。这不仅是中国的目标，也是所有发展中国家和发达国家的共同目标。

蓟州矿山生态修复项目在进行无尘爆破。人民网记者 符园园摄

据了解，蓟州矿山生态修复项目治理面积约637公顷，施工内容包括地质灾害治理、生态环境修复、剩余石料加工服务、生态产业导入等。该项目创新运用先进的无尘爆破技术，完美克服世界级矿山生态修复难题；全方位搭建“绿色矿山”数字工地，自主研发一流数字监管云平台；独立建造无人化远程操控智能砂石骨料加工生产线，实现了信息技术与项目管理的深度融合。

(责编：苏缨翔、吴成良)