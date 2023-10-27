人民网开罗10月27日电（记者沈小晓）当地时间10月26日，“‘何以文明’全球巡展·埃及特展”启动仪式在开罗中国文化中心举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄作视频致辞。中国驻埃及使馆临时代表以及埃及文化界、媒体界相关机构负责人等百余位嘉宾出席活动。

慎海雄表示，在延绵的历史长河中，中华文明和古埃及文明交相辉映、相得益彰，为人类文明进步作出了重要贡献。而今，人类社会进入百年未有之大变局，面对世界之问、历史之问、时代之问，在习近平主席全球文明倡议所擘画的宏伟蓝图指引下，中国人民正努力建设中华民族现代文明，促进人类文明发展进步。总台将秉承媒体使命，创新传播中华文明，加强中阿人文交流，推动中阿文明对话，为促进中阿人民相知相亲，推动构建中阿命运共同体贡献智慧和力量。

中国驻埃及大使馆临时代办张涛表示，2000多年前，丝绸之路让两个璀璨的文明共振回响；跨越千年，“一带一路”倡议让两个伟大的国家再度心手相连。本次特展不仅生动诠释了两个古老文明对话的现实意义，还充分体现出赓续两国传统友谊、深入推进文明互鉴的美好愿景。期待中埃各界人士以此为契机，进一步巩固和发展两国在人文领域的交流与合作，推动古老文明在交流、互鉴、融合中不断焕发新的生命力，推动中埃共建“一带一路”高质量发展。

埃及博物馆馆长阿里·阿卜杜勒哈利姆表示，埃及和中国都是伟大的国家，拥有悠久的历史、璀璨的文明以及灿烂丰富的文化艺术，为人类社会的发展贡献了重要力量。希望此次“何以文明”埃及特展进一步增进两国人民对彼此的了解和认知，夯实两国友好的民意根基，助力各领域务实合作不断取得新进展。

埃及国家电视台台长娜伊拉·法鲁克表示，埃及和中国虽地处不同的大洲，但古丝绸之路很早就将两个文明古国紧密相连。埃及是第一个同新中国建交的阿拉伯国家和非洲国家，近年来双方各领域的务实合作更是日益密切。期待未来埃及国家电视台和中央广播电视总台开展形式多样的媒体合作，为密切两国人文交流，助力两国民心相通贡献媒体力量。

启动仪式上，由中央广播电视总台CGTN与埃及国家电视台联合制作的纪录片《当法老遇见三星堆》在埃及启播。活动现场还设置了游戏互动体验区，现场嘉宾通过沉浸式、数字化的创新技术，直观感受良渚、殷墟、石峁、三星堆等文明遗址的独特魅力，身临其境领略中华文明的源远流长和博大精深。

此次特展从10月26日开展，将持续至11月2日。

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