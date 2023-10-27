新华社北京10月27日电 美国缅因州刘易斯顿市群体性枪击事件发生后，枪手26日仍未归案。执法部门出动包括联邦调查局探员在内的数百人、多架直升机和无人机在案发地附近城镇、森林和水道展开跨州搜索，依旧一无所获。

警方认定嫌疑人为罗伯特·卡德，现年40岁，美国陆军预备役人员。警方确认，卡德25日晚在刘易斯顿市一家保龄球馆和一家餐厅开枪打死18人、打伤13人，作案后逃窜。

警方在距离刘易斯顿市11公里处一座船坞边发现疑似卡德潜逃时驾驶的一辆白色运动型多功能车(SUV)。卡德名下有三艘船。美国海岸警卫队26日派出一艘巡逻艇搜查卡德的下落，但没有收获。

与缅因州接壤的加拿大向边防人员发布警示，称卡德“携带武器且危险”。

暂不清楚卡德作案时使用何种武器。据路透社报道，缅因州是美国枪支管控最宽松的州之一，购买或携带枪支均不需要许可证件，盛行打猎和运动射击。据兰德公司2020年所作调查，缅因州一半成年人家中拥有枪支。

数十名警员26日晚些时候包围刘易斯顿附近鲍登镇一座民宅，这座住宅据信为卡德亲戚所有。警员用扩音器向房内人员喊话，后来离开。警方发言人说，警方在执行搜捕令，并不确定卡德是否藏身于此。

缅因州长珍妮特·米尔斯说，会动用一切手段把卡德绳之以法，为遇难者及其家属讨还公道。据医院人员介绍，13名伤员中，3人伤势危重。

刘易斯顿人口不到4万，是缅因州第二大城市。该市连同周边一些小城镇26日维持就地躲避令，不少街道空无一人，学校、诊所和超市统统关门。距离刘易斯顿45分钟车程的缅因州最大城市波特兰同样关闭所有公共场所。

卡德的邻居戴夫·莱塔特接受媒体采访时说，卡德犯案令他“大为震惊”，“我压根想不到他会干这种事”。

卡德父亲的邻居里克·戈达德说，卡德为人低调，但爱好枪支。“去年他在这附近猎杀一只鹿，光是那把步枪上的热成像瞄准镜就要2000美元。”

美国陆军发表声明说，卡德2002年入伍，在位于缅因州索科的陆军预备役基地担任油品供应技术人员，从未外派作战。

缅因州警方发表的另一份声明说，卡德曾报告幻听，出现过威胁袭击国民警卫队基地等反常行为，今年夏天在一个心理健康中心接受过两周评估治疗。

美国是世界上民间枪支保有量最多的国家，枪支数量比人口还多，涉枪暴力已成为社会生活常态。据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，截至26日，美国今年已发生565起造成不包括枪手在内至少4人伤亡的群体性枪击事件，刘易斯顿枪击事件是死亡人数最多的一起。（王宏彬）

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