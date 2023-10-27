新华社里约热内卢10月26日电 专访：美国高利率政策威胁全球金融体系稳定——访巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声

新华社记者陈威华 赵焱

巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声日前接受新华社记者专访时表示，美国利率持续上升迫使其他许多国家提高利率，这将威胁全球金融体系稳定，进而拖累世界经济复苏进程。

美联储主席鲍威尔日前在纽约经济俱乐部发表讲话时表示，虽然美国通胀水平已明显下降，但仍显著高于美联储设定的2%长期目标，美联储仍将保留进一步加息的选项。此前美联储公布的最新季度预测显示，利率在2024年全年将维持在明显高于先前预期的水平。

夏华声说，美国利率持续上升迫使其他许多国家提高利率，导致这些国家的家庭、企业和政府债务增加，资产价值下降。企业面临违约和破产的风险增大，投资能力下降。

作为长期跟踪美国货币政策的专家，夏华声说，美国通胀的元凶是其畸形的货币政策。美国加息导致其他经济体资金流入美国，造成其他经济体金融条件收紧，金融条件的变化出现非对称性，反过来又将导致美联储货币政策进一步紧缩。由此可见，美国高利率政策的负面外溢影响可能还未达到顶点。

他认为，随着美方推动所谓“脱钩断链”，美国企业或将被迫从生产成本较高的国家和地区进口，并把更高的进口成本转嫁给消费者。

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