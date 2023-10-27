新华社法兰克福10月27日电 （国际观察）欧洲央行暂停加息 高利率或将维持较长时间

新华社记者邵莉

在连续10次加息后，欧洲中央银行26日的货币政策会议决定维持三大关键利率不变。分析人士认为，此举是对欧元区通胀率下降和当前市场不确定性的反应，欧元区进一步加息的可能性不大，但不会很快降息。

欧洲央行当天发布公告说，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率将分别维持在4.50%、4.75%和4.00%不变。

在宣布暂停加息的同时，欧洲央行强调，地缘政治紧张局势增加了中期通胀前景的不确定性。欧洲央行将确保欧元区关键利率达到足够高的限制性水平，并在必要时维持这个水平，以推动实现通胀率及时回落到2%的中期目标。

去年7月至今年9月，欧洲央行累计加息450个基点，三大关键利率中存款机制利率创历史最高水平。欧元区9月通胀率从8月的5.2%降至4.3%，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率也下降0.8个百分点至4.5%。

欧洲央行行长拉加德当天表示，不排除进一步加息的可能性，但根据目前的评估，现有关键利率水平如果维持足够长时间，将有助于通胀达到目标水平。她同时表示，现在讨论降息为时尚早。

她还说，受此前加息影响，欧元区经济可能在年内持续疲软，预计加息影响至少会持续到2024年第一季度。

欧洲央行数据显示，受持续加息影响，欧元区贷款需求疲软。8月M3货币供应量同比下降1.3%，创欧元区成立以来最低水平；9月继续低位徘徊，同比下降1.2%。

欧洲央行暂停加息符合市场预期。德国资产管理公司HQ信托公司首席经济学家迈克尔·海泽表示，鉴于欧元区经济衰退风险，暂停加息是正确做法，欧洲央行应该允许加息的滞后影响充分显现。

伊弗经济研究所所长克莱门斯·菲斯特说，持续加息对通胀的抑制作用将在未来几个月继续得到印证，但能源等价格仍有上涨风险，考虑降息还为时过早。

荷兰国际集团宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基认为，欧元区经济形势恶化超出了欧洲央行预期，加之近期债券收益率上升也强化了欧洲央行紧缩举措的影响，预计欧洲央行不太可能再加息。

美国债券市场的抛售已持续数周，也拖累欧元区国债价格迅速下跌，收益率随之不断上升。10月初，欧元区重要的市场利率基准——德国10年期国债收益率突破3%，创12年新高。

一些专家警告，国债收益率快速上升可能危及金融体系稳定。许多经济体债务负担很高，以更高成本进行再融资将带来新的风险。

德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默认为，欧洲央行不会再加息，但此举存在风险，欧洲央行应尽可能长时间地将利率维持在当前水平。

德意志银行专家预计，欧元区当前利率水平会维持到2024年9月。

在欧元区，对经济疲软的担忧日益加剧。不少机构分析师预计，下周公布的欧元区第三季度国内生产总值将出现萎缩。

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