剪彩仪式。人民网记者 李强摄

人民网阿斯塔纳10月27日电 （记者李强）10月27日，中国联通俄罗斯运营公司哈萨克斯坦代表处在阿斯塔纳北京大厦举行开业典礼。 中国驻哈萨克斯坦大使馆苏予公参、中国联通欧洲运营有限公司总经理薛文霞、哈萨克斯坦中国贸易促进协会哈纳特·拜赛克会长、哈萨克斯坦电信总经理因迪克巴耶夫·阿里别克出席活动并发表致辞。

中国驻哈萨克斯坦大使馆苏予公参表示，中国联通致力于俄罗斯和独联体国家区域内通信业务发展，依托中国联通的全球网络，向客户提供优质的服务。目前，中哈两国在通讯和数字领域的合作已取得显著成绩，中哈友谊日益成为两国开展此领域合作的重要平台。俄罗斯分公司在哈萨克斯坦设立代表处对联通具有重要的意义，希望联通哈萨克斯坦代表处抓住中哈两国在通讯和数据领域的良好合作机遇，以推动中哈国家数字化发展为抓手，充分发挥自身技术优势，积极参与智慧国家的建设，为哈萨克斯坦现代化发展注入新动能，为中哈高质量共建“一带一路”做出积极贡献。

薛文霞总经理表示，入驻哈萨克斯坦是联通国际在中亚区域的一个新的起点，也是在欧洲整体战略布局的又一重要举措。联通国际将依托哈萨克斯坦代表处，提速发展在中亚区域及一带一路沿线的业务，成为本地客户可以信赖和依靠的通信合作伙伴。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会哈纳特·拜赛克会长表示，中国联通是联通国际设有30余个分支机构及130余个境外业务接入点，在海外具有强大的全球网络与服务优势和服务能力。中国贸易促进协会欢迎中国联通积极参与哈萨克斯坦国家的通讯技术升级、智慧城市建设等工作，为在哈企业提供更多的信息化服务选择以及数字技术的有力支撑，共同推动哈国基础设施建设和产业升级。

哈萨克斯坦电信及其他运营商、八十余家在哈中资企业、哈萨克斯坦相关通信企业负责人等出席本次活动。

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