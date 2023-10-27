齐治平

当前，人工智能国际讨论持续升温，三大问题引发关注：

人工智能会不会打开“潘多拉魔盒”？人工智能作为科技发展前所未有新领域，无疑将为人类发展与进步带来巨大红利，同时也可能带来难以预知的各种风险和复杂挑战。有专家表示，人工智能机器人可能在5年内就具备“自主意识”。不同于此前科技发展，人工智能可能超越人类智慧，“反噬”人类发展。如何将人工智能可能出现的负面影响降到最低，是各国共同面临的课题。

人工智能会不会加剧“发展鸿沟”？人工智能被视为人类科技发展皇冠上的明珠。百年变局和世纪疫情背景下，发达国家和发展中国家之间数字鸿沟本就日益加深。发展中国家可能面临“数字鸿沟”和“智能鸿沟”叠加困境。特别是，当前个别及部分国家以意识形态划线，鼓吹以所谓民主价值观看待人工智能技术发展，试图打造新的“铁幕”，剥夺他国正当发展权利，这无疑将加剧发展中国家的困境。如何让人工智能促进世界各国共同发展，是国际社会尤其是“全球南方”国家的普遍期待。

人工智能全球治理能不能跑赢“看不见的手”？不同于传统前沿科技主要由国家掌握，在人工智能创新方面，私营企业明显处于领先地位，掌握主动和先机。众所周知，资本具有天然逐利性、风险性。企业发展可能“因私忘公”，引发人工智能无序甚至是失序发展。如何推动人工智能全球治理，促进人工智能技术造福人类，是攸关人类命运的时代课题。

2023年10月，习近平主席出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲，亲自宣布中国提出《全球人工智能治理倡议》（下称《倡议》），愿同各国加强交流和对话，共同促进全球人工智能健康有序安全发展。

《倡议》秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持发展和安全并重的原则，强调通过对话和合作凝聚共识，促进人工智能技术造福于人类，推动构建人类命运共同体。提出坚持“以人为本”理念，坚持“智能向善”宗旨，强调确保人工智能始终朝着有利于人类文明进步的方向发展。

《倡议》强调国家主权和坚持相互尊重、平等互利原则指出各国无论大小、强弱，无论社会制度如何，都有平等发展和利用人工智能的权利。反对以意识形态划线或构建排他性集团，反对利用技术垄断和单边措施制造发展壁垒，反对利用人工智能技术优势操纵舆论等，危害他国主权。

《倡议》秉持共商共建共享理念，提出构建开放、公正、有效的治理机制，协同促进人工智能治理。提出增强发展中国家在人工智能全球治理中的代表性和发言权，支持在联合国框架下讨论成立国际人工智能治理机构。《倡议》并就个人隐私与数据保护、数据获取、算法设计、技术开发以及风险等级测试评估和伦理准则等提出具体原则准则或建议。

人工智能是攸关全人类命运、世界各国面临的共同课题。面对国际社会期待，中方以负责任态度，基于中国实践和中国经验，提出了中国方案。中方愿与国际社会一道，秉持共商共建共享理念，协同推进人工智能全球治理，让人工智能更好赋能世界及各国发展，推动构建人类命运共同体。

（作者是国际问题观察员 ）

(责编：曹欣悦、杨牧)