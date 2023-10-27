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中国援建的津巴布韦新议会大厦举行交接仪式

2023年10月27日14:57 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷10月26日电（记者张保平）中国援建的津巴布韦新议会大厦26日举行交接仪式，津巴布韦总统姆南加古瓦说，中国政府为津巴布韦提供了一个“标志性”的雄伟建筑。

　　姆南加古瓦称赞新议会大厦是津巴布韦最现代、最宏伟的建筑之一，并对中国政府在基建领域多个项目的支持和中国建设者的辛勤努力表示感谢。他说，津巴布韦政府将加强与中方的战略协同，学习中国的发展经验，期待在农业现代化、工业化和人才技能发展方面进一步加强双边合作。

　　中国国家国际发展合作署副署长唐文弘在交接仪式上说，津巴布韦新议会大厦项目采用“中津合璧”的建筑风格，拥有先进的会议管理系统和画面追踪技术。这是中津两国领导人关心和推动的重大合作项目，两国共同铸造了见证中津友谊的历史丰碑。

　　交接仪式上，中国驻津巴布韦大使周鼎同津巴布韦公共工程部部长奇坦杜分别代表两国政府签署了项目交接证书。唐文弘向姆南加古瓦递交了大厦“金钥匙”。

　　津巴布韦新议会大厦项目是近年来中国在南部非洲最大的援建工程，位于津巴布韦首都哈拉雷市区以西20公里的汉普登山新城。项目总建筑面积3.3万平方米，由上海建工集团承建。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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