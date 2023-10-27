人民网柏林10月27日电 （记者刘仲华）日内瓦消息：10月26日，由中央广播电视总台与联合国日内瓦办事处、中国常驻日内瓦代表团联合主办的“何以文明”万国宫特展在瑞士日内瓦正式启动。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，联合国日内瓦办事处文化委员会主席弗朗切斯科·皮萨诺，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使出席启动仪式并致辞，共同为“何以文明”万国宫特展开幕。联合国日内瓦办事处总干事办公室政治事务和伙伴关系特别顾问莉迪亚·格里戈列娃，联合国驻日内瓦国际组织、30多国常驻日内瓦机构代表等出席。

慎海雄表示，文明的繁盛、人类的进步，离不开交流互鉴。万国宫是国际社会多种思想交汇、多元文化交流、多样文明交融的大舞台。此次“何以文明”万国宫特展，借助沉浸式、数字化的技术创新，引领海内外受众领略中华文明“上下五千年”的源头活水，感受中华文明绵延不断的独特魅力。总台愿携手志同道合的朋友们，为推动世界各国人文交流、文化交融、民心相通继续努力，让世界文明百花园更加姹紫嫣红。

弗朗切斯科·皮萨诺代表联合国驻日内瓦办事处祝贺“何以文明”万国宫特展开幕。他说，文化和艺术是各国彼此交流的重要方式，万国宫作为促进文化交流互鉴的重要平台，多年来致力于助力不同文明之间的对话。近年来，越来越多高质量的中国艺术展览、演出、音乐会等文化活动在这里举行。期待此次特展能够将中国古老的历史文明带到西方，让世界体验中国文化的多样性，为促进不同文明之间的相互欣赏发挥媒体的积极作用。

陈旭表示，在各国前途命运紧密相连的今天，中方提出全球文明倡议，倡导以文明交流超越文明隔阂、以文明互鉴超越文明冲突，旨在促进人类文明进步，为推动人类现代化进程注入强大正能量。文明是多元的、包容的，各有特色、各美其美。多样性是人类文明的魅力所在，更是推动世界和平发展的重要动力。联合国向来倡导尊重和保护文化多样性，鼓励不同文明交流对话。期待这次特展能够增进世界各国对中华文明的了解，为推动文明交流互鉴凝聚更多共识，为构建人类命运共同体贡献更大力量。

“何以文明”万国宫特展运用数字技术构建移动化、交互式的时空框架，对良渚文化、殷墟、三星堆等十处重点遗址进行沉浸式复现，再现“中华何以五千年”的伟大辉煌，将持续至10月30日。此前，由总台策划的“何以文明”全球巡展已在纽约联合国总部和肯尼亚、秘鲁、英国等国家，以及中国香港、澳门成功举办，在海内外引发了热烈反响。

活动上，中央广播电视总台专题片《人类文明新形态——中国式现代化》国际版正式上线。节目通过交流探讨中国式现代化的时代价值与世界意义，为携手同行全球现代化之路注入新动能。

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