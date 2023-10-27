傅峰山临时代办与地区智库媒体代表深入交流 人民网记者 李培松摄

人民网雅加达10月27日电 （记者李培松）10月26日，中国驻东盟使团举办中国东盟智库媒体沙龙，傅峰山临时代办以“携手构建人类命运共同体：中国与东盟的共同努力”为主题与地区智库媒体代表深入交流。

傅峰山介绍了人类命运共同体理念提出的背景、内涵与实践成果，阐释了这一重大理念的总体框架、总目标、根本路径和重要依托，强调了中国东盟共同努力推动构建人类命运共同体的现实意义和合作前景。

傅峰山表示，中国东盟命运共同体建设是构建人类命运共同体的重要组成部分和一大亮点。中国与东盟理念相通，利益相融，合作最富成果、最有活力、最具实质内容，是携手构建命运共同体的天然伙伴。

傅峰山表示，中国积极践行习近平主席提出的亲诚惠容周边外交理念，与东盟国家共同努力，走出了一条睦邻友好、合作共赢的光明大道。双方进一步携手高质量共建“一带一路”，共同维护地区和平稳定，持续扩大务实合作和人文交流，必将给本地区人民带来更多福祉，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

与会智库媒体代表踊跃发言，高度评价人类命运共同体理念和中国东盟的共同实践，对构建更为紧密的中国东盟命运共同体充满期待。（完）

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