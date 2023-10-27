人民网天津10月27日电 （记者符园园）中国和巴西分属东西半球最大的发展中国家，近年来，两国经贸合作不断深化，成果丰硕。提起中巴贸易，不少人首先会想到中国从巴西进口牛肉、大豆、咖啡等农产品，以及向巴西出口电子产品、机械设备等。实际上，中巴两国在航空领域的合作也十分紧密。

天津航空运行控制中心。主办方供图

10月25日下午，“走读中国”中外媒体一行来到天津航空，近距离感受航空运行系统的运行逻辑和运转奥秘。来自巴西的媒体人更是对这里的支线飞机产生了浓厚兴趣。

“我会把这次来天津航空看到的见闻告诉拉美民众，在距离一万五千公里的大洋洲彼岸，有一家航空公司的飞机近半数都是巴西航空工业生产的E系列飞机。”巴西中北部传媒集团记者拉妮利在跟随“走读中国”中外网络媒体交流活动探访天津航空后分享道。

2003年，巴西航空工业公司（以下简称巴航工业）与中方组建合资工厂，开始在中国本土生产ERJ145喷气式飞机，这也是中国第一次以合资形式与国外民用飞机制造商进行整机合作。ERJ145是巴西航空工业公司的第一种涡扇发动机支线客机，是世界上第一种专为满足航空特定市场需求的喷气式支线飞机。

2007年，天津航空前身——大新华快运航空有限公司，开始引进巴航工业支线客机。16年来，天津航空陆续引进90架巴航工业生产的E145、E190及E195等机型飞机。依靠巴航工业ERJ和E系列飞机合适的座级、出色的经济性和可靠性，天津航空在运营初期快速拓展支线航空市场，实现了差异化市场布局。截至目前，天津航空共运营52架E系列飞机，占近整体机队规模数量的半壁江山，辐射串联起国内61个目的地，有力提升航线网络通达性。

媒体记者参观天津航空运营控制中心。主办方供图。

巴航工业大中华区商用飞机客户支援经理杨海波。主办方供图

自进入中国市场以来，巴航工业已累计向中国大陆交付了156架商用飞机（不包括公务机）。巴航工业大中华区商用飞机客户支援经理杨海波表示，巴航工业的支线飞机具有很强的市场竞争力，在欧美国家，大部分支线使用的都是巴航工业的飞机。在中国市场，巴航工业的飞机主要用于新疆、内蒙等区域，作为与内地主要城市的衔接，为干线机队提供客流。

今年四月，巴西总统卢拉访华期间，中巴发表关于深化全面战略伙伴关系的联合声明。其中第23条专门提及，中巴双方欢迎巴西航空工业公司与中方有关航空公司开展合作。“这一消息让大家很受鼓舞，意味着中巴双方可以在高科技领域有更大的合作空间，未来我们也会向着这个合作目标继续努力。”杨海波说。

根据《“十四五”民用航空发展规划》，预计到2025年，中国民用运输机场数量达到270个以上，旅客运输量9.3亿人次。随着我国经济社会全面恢复常态化运行，航空运输市场也保持良好恢复态势。中国民航市场的巨大潜力，也为中巴双方航空领域合作提供了广阔的机遇，将有力助推双边经贸关系持续稳步发展。

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