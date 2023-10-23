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南非开普敦华侨华人与当地民众共庆重阳节

2023年10月23日20:48 | 来源：新华网
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新华网开普敦10月23日电（记者王雷 王晓梅）为迎接重阳节到来，南非立法首都开普敦的华侨华人和当地民众22日在开普敦中华会馆齐聚一堂，参加“重阳敬老日 华社献爱心”庆祝活动。

此次活动由开普敦中国和平统一促进会主办，开普敦华星艺术团协办。中国驻开普敦代总领事汤长安、开普敦中国和平统一促进会常务副会长万惠杰、开普敦华星艺术团团长董钢、开普敦当地部分官员以及华侨华人和当地民众共250余人出席活动。开普敦华星艺术团组织老、中、青、幼四代侨胞齐上阵，表演了舞狮和歌舞等精彩节目，赢得了阵阵喝彩。

图为开普敦华星艺术团龙狮队表演舞狮节目。记者 王雷 摄

汤长安在活动上发表致辞说，此次举办的庆祝重阳节活动，不仅传承和弘扬了尊老敬老的传统中华美德，同时展现了开普敦侨界团结和谐包容的良好局面，更为中南民间交流提供了重要平台。

图为中国驻开普敦代总领事汤长安在活动上发表致辞。记者 王雷 摄

万惠杰在活动上说，尊老、爱老、助老是中华民族的传统美德，也是华侨华人应该积极倡导的传统美德。他祝愿中南两国的老年朋友身体健康，阖家欢乐。

董钢介绍，开普敦侨界从2017年开始每年组织华侨华人和当地民众共同庆祝重阳节。当天的活动是疫情期间中断三年后举办的首次活动。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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